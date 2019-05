Trump revela plan migratorio que prioriza trabajadores calificados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este jueves su plan de reforma migratoria, que aumenta de manera significativa la cuota para trabajadores calificados y propone cambios a lo que considera abusos del modelo de asilo.

En un discurso en la Casa Blanca, Trump presentó el plan de reforma del sistema legal en el que lleva meses trabajando su yerno, Jared Kushner, y que incluye un intento de modificar el sistema por el que solicitan asilo aquellos indocumentados que llegan a la frontera de Estados Unidos con México.

"Los solicitantes legítimos de asilo están quedando desplazados por aquellos que presentan reclamaciones frívolas para ser admitidos en nuestro país", denunció Trump, quien prometió que ese sistema cambiará si el Congreso aprueba su propuesta. "Si tienes una reclamación de asilo en condiciones, serás admitido rápidamente. Si no, serás rápidamente devuelto a casa", agregó.

Inmigrantes altamente calificados

"El cambio más grande que hacemos es aumentar la proporción de inmigrantes altamente calificados del 12% al 57%, y nos gustaría ver si incluso podemos aumentarlo más", dijo. "Esto nos hará competitivos a nivel mundial".

El nuevo sistema requerirá que los solicitantes sepan inglés y datos básicos sobre la historia y la sociedad estadounidense. "Se les exigirá que aprendan inglés y pasen un examen de educación cívica antes de la admisión", dijo Trump.

Trump no detalló cómo se implementará ese plan, que llega después de varios meses de intentos de la Casa Blanca de limitar la capacidad de los indocumentados de solicitar asilo en EE. UU., como el programa que les hacía esperar en México a que se resolvieran sus peticiones de refugio en suelo estadounidense.

La Casa Blanca todavía no ha entregado al Congreso el proyecto de ley cuyas líneas maestras delineó hoy Trump, y mientras no lo haga es probable que no haya más detalles sobre sus planes para el sistema de asilo.