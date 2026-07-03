El “agente topo” de Hermosilla en la PDI dio el salto a la ANI con Kast: dirige contrainteligencia

El exprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI) Paulo Contreras, quien actualmente se desempeña como jefe de la División de Contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), mantuvo durante años un vínculo directo con el abogado Luis Hermosilla, al que entregó información reservada mientras ocupaba altos cargos en la policía civil.

La publicación del sitio Reportea sostiene que Contreras, quien llegó a ser prefecto general y segundo al mando de la PDI tras la caída de Sergio Muñoz, entregó antecedentes confidenciales sobre investigaciones judiciales, reportes de inteligencia y movimientos de distintas figuras públicas entre 2018 y 2023. Todo ello quedó registrado en conversaciones de WhatsApp respaldadas por un informe de más de 470 páginas al que accedió Reportea.

Según la investigación, el vínculo entre ambos trascendía los mensajes escritos. Parte importante de la información era compartida en reuniones presenciales, mediante sobres y también a través de Telegram, aplicación que utilizaban para abordar antecedentes considerados más sensibles. Reportea sostiene que hasta ahora no se conocen públicamente los registros de esas conversaciones realizadas por esa plataforma.

Entre los episodios descritos figura el seguimiento al entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Tras recibir fotografías que circulaban en redes sociales sobre un supuesto viaje del dirigente comunista al Caribe, Hermosilla consultó a Contreras por su ubicación. El entonces oficial respondió primero que Jadue había salido hacia Estados Unidos cuatro días antes y luego fue precisando el destino hasta concluir: “Me la juego con Playa del Carmen” y, más tarde, identificar el resort donde se hospedaba en Punta Cana. Incluso informó que la entonces concejala Elisa Kaelin viajaba en el mismo vuelo y confirmó que “oficialmente no está en Chile”, utilizando información migratoria reservada.

Los chats también muestran que Contreras entregó antecedentes sobre los generales de Carabineros Mario Rozas y Marcelo Araya cuando se analizaban sus ascensos. En uno de los mensajes enviados a Hermosilla escribió: “Ojo don Luis con Araya. Podría venir salpicado”, para luego sugerir continuar la conversación por Telegram. Respecto de Rozas, además, advirtió que “no tiene perfil de colaborativo entre las instituciones” y recomendó evaluar a otro oficial para encabezar Carabineros.

Otro de los antecedentes expuestos por Reportea apunta a coordinaciones entre Hermosilla y Contreras para enfrentar un reportaje sobre el entonces director de la PDI, Héctor Espinosa, de quien el abogado era defensor. En las conversaciones evaluaban generar un “colchón” comunicacional y Contreras llegó a plantear que la idea era “matarle la iniciativa” al reportaje antes de su publicación.

La investigación también da cuenta de la estrecha relación que desarrollaron ambos con el paso de los años. En distintos mensajes Contreras elogiaba al abogado calificándolo como una “leyenda” y, hacia 2022, lo trataba derechamente de “querido amigo”. En un saludo de Año Nuevo le escribió que considerarlo su amigo “es mucho” y cerró el mensaje poniéndose “a sus órdenes”.

Reportea señala que Paulo Contreras permaneció 34 años en la PDI. Tras ser llamado a retiro a fines de 2024, asumió en marzo pasado la jefatura de la División de Contrainteligencia de la ANI, luego de la llegada del Presidente José Antonio Kast al Gobierno. Según el medio, el pasado 4 de junio se enviaron consultas tanto a Contreras como a la ANI para conocer su versión sobre los antecedentes revelados, pero hasta el cierre de la investigación no hubo respuesta.