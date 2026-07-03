Bachelet no se baja de carrera a la ONU: espera que próxima reunión con alcaldes “sea en Nueva York”

La expresidenta Michelle Bachelet hizo una pausa en la campaña internacional que desarrolla para convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y reapareció en Chile para participar en un encuentro con alcaldesas, instancia en la que reafirmó que su candidatura sigue vigente.

Al finalizar su intervención, la exmandataria dejó una señal sobre el proceso que enfrenta para llegar al principal cargo del organismo internacional. “Espero que la próxima vez, si soy seleccionada secretaria general, la reunión sea en Nueva York”, afirmó.

Actualmente, Bachelet desarrolla una agenda internacional para reunir respaldos entre los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, instancia clave en la designación del próximo secretario general. Hasta ahora ha visitado ocho de los quince Estados miembros y continúa buscando apoyos para su postulación.

Durante su exposición, la expresidenta puso el foco en el rol que cumplen los gobiernos locales y sostuvo que los municipios son el espacio donde las políticas públicas se traducen en soluciones concretas para la ciudadanía.

“Es en los municipios donde la política se transforma en soluciones concretas para las personas”, señaló, agregando que las comunas también pueden desempeñar un papel relevante en la defensa de la democracia frente al aumento de la desafección política.

Bachelet también abordó las dificultades que continúan enfrentando las mujeres en cargos de liderazgo, recordando que solo un 17,5% de las alcaldías del país son encabezadas por mujeres. “Se nos evalúa no sólo por lo que hacemos, sino también por cómo hablamos, cómo nos vemos o cómo nos comportamos”, afirmó.

Como ejemplo, relató que tras una reunión con integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un medio de comunicación destacó que utilizó la misma chaqueta verde que había vestido en una actividad anterior.

“Ni a una expresidenta se le terminan los estereotipos y las evaluaciones que son ridículas. Además yo soy austera y no voy a comprarme 40 mil chaquetas. Y si la uso de nuevo, la he usado un montón de veces y lo voy a seguir haciendo”, comentó entre risas.

La exjefa de Estado también se refirió a la violencia política y digital que enfrentan las mujeres, asegurando que muchas veces busca alejarlas de los espacios de decisión.

“La violencia política busca silenciar a las mujeres”, sostuvo, recordando además los cuestionamientos y campañas de desinformación que, según dijo, afectaron a Evelyn Matthei durante la última campaña presidencial.

Finalmente, llamó a fortalecer las redes de colaboración entre mujeres que ejercen liderazgos públicos y enfatizó que “ninguna llega sola y ninguna debería gobernar sola”, antes de cerrar su intervención reiterando su deseo de que un próximo encuentro pueda realizarse en Nueva York, en caso de convertirse en la próxima secretaria general de la ONU.