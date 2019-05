Yasna Provoste encabeza carta de militantes DC que cuestionan apoyo del partido al Gobierno

“Son las acciones, su coherencia y su valentía las que determinan y forjan el carácter de un político. Eso vemos en nuestro amigo, camarada y diputado Raúl Soto”. Con estas palabras parte la declaración pública firmada por más de 500 militantes DC de todo el país, quienes decidieron entregar su apoyo al diputado Raúl Soto, tras la votación de la reforma previsional y el anuncio que trascendió durante la jornada del jueves, sobre su eventual reemplazo en la presidencia de la Comisión de Trabajo.

“Camarada Raúl Soto, aquí estamos para decirle que no está solo” dice el texto firmado además por destacados personajes políticos como la senadora Yasna Provoste, Myriam Verdugo Godoy, ex presidenta de la DC, Pablo Badenier, ex ministro de Estado, Nicolás Mena, ex subsecretario de Estado, Cecilia Valdés, actual Vicepresidenta Nacional del PDC, Humberto Burotto, Vicepresidente Nacional del PDC, Osvaldo Badenier ex Vicepresidente Nacional PDC, Nolberto Díaz, Consejero Nacional PDC y dirigente de la CUT, el ex diputado Juan Morano y el presidente del Frente de Trabajadores DC, Flavio Garrido Sepúlveda.

Los militantes valoraron el “trabajo constructivo” de Soto como presidente de la Comisión de Trabajo, destacando su “coherencia y consecuencia” al momento de votar la reforma de pensiones, ya que para ellos “Chile necesita un sistema previsional que dignifique la condición humana, el trabajo y el esfuerzo y que sea solidario con quienes menos oportunidades han tenido en sus vidas. Esa es la visión que un humanista cristiano tiene que tener en estos tiempos donde el egoísmo, las visiones neoliberales y autoritarias tienden a volverse dominantes”.

Asimismo, la carta señala que “Chile necesita una Democracia Cristiana que actúe con claridad y que respete su condición de partido de oposición y su domicilio político en la centro izquierda chilena. Chile necesita liderazgos social cristianos que coloquen en el centro de su accionar el desarrollar políticas y propuestas que de una vez por todas enfrenten los temas de la desigualdad y la inequidad social y económica. Chile y sus ciudadanos esperan de los Demócratas Cristianos actitudes que den cuenta de nuestra opción por el desarrollo humano y por la justicia social. Esa ha sido la conducta que hoy valoramos en el diputado Soto”.

Aseguran que “las bases están con nosotros” y entregan todo su “apoyo, solidaridad y admiración por la forma honesta y clara” de actuar de Soto, quien aseguran “levantó su voz con fuerza, cuando otros entre silencios y penumbra han querido dar una señal que no tiene que ver con nuestra historia y nuestro proyecto”.

