Florcita Motuda analiza el protocolo de vestimenta impulsado por parlamentarios oficialistas: "Me parece una aberración"

Uno de los hechos que más llamó la atención en la pasada Cuenta Pública fue la vestimenta del diputado Raúl Florcita Alarcón Motuda. El parlamentario llegó vestido con una especie de máscara, emulando a un superhéroe. En redes sociales, se aplaudió la iniciativa, pero sus compañeros de Cámara no la vieron con muy buenos ojos.

Quizá inspirado en la ropa que usó el miembro del partido Humanista, un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional enviaron este martes una carta al presidente de la Cámara, Iván Flores (DC), en la que le solicitaron la creación de un protocolo de vestimenta para las ceremonias de Cuenta Pública.

Según la misiva, los legisladores apelan a su calidad de "anfitriones" y considerando la asistencia de altas autoridades nacionales y extranjeras en esta "ceremonia oficial y republicana", piden que se cumplan estándares "básicos de respeto y solemnidad", como consignó Emol.

Ante esta misiva, Florcita Motuda reaccionó mal: "Me parece una aberración. Si queremos una diversidad, los diputados, dueños de casa e ingenieros, pueden vestirse como quieran. Nosotros venimos con una idea, una emoción y una forma de vestir diversa. Un Congreso diverso es una garantía de que sea representativo".

De hecho, anuncia que no acatará el protocolo en caso de que se apruebe: "Se levanta como valor la diversidad. Yo me siento con la libertad de ponerme lo que quiera. Un colega me preguntaba que por qué me daba vuelta por aquí y por allá, y le contesté que era porque soy un artista que participa en política. Yo como artista busco las cámaras y me encanta".

Sobre la vestimenta en particular que usó para la pasada Cuenta Pública, Motuda indicó que se trataba de un homenaje para "todos los artistas, que se visten como artistas y tienen la libertad de vestirse como quieren, por supuesto. Por eso cuando estaban votando la ley escénica, dije que tenían que venir más artistas, porque a veces parece que nos quieren echar. La que se tiene que ir es la gente que ya lleva 30 años de diputados, es una aberración".