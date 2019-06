Greenpeace en el Día Mundial de los Océanos: “Los mares se están ahogando en plástico”

El el Día Mundial de los Océanos, Greenpeace alertó respecto de la creciente amenaza que el plástico está siendo para los ecosistemas marinos del planeta, cuestión que ha quedado en evidencia al haberse encontrado restos plásticos en la Antártida y hasta en las fosas más profundas del planeta, a más de 10 kilómetros de distancia de la superficie.

“Estos ejemplos son pruebas de que el plástico no sólo tiene que ver con la basura que habitualmente puede observarse en las costas, sino que su nivel de presencia es tan insospechadamente extendida que ha alcanzado las zonas más remotas y profundas del mar. En otras palabras, no queda ningún espacio del océano que hoy no esté afectado por la contaminación de plásticos”, dice Estefanía González, coordinadora de área de océanos de Greenpeace.

Las estimaciones indican que cada año llegan al mar unas ocho millones de toneladas de residuos. “Para hacerse una idea, es el equivalente a unas 800 Torre Eiffel o el peso de 14.285 aviones Airbus A380. También puede entenderse la magnitud del problema al saber que cada segundo ingresan 200 kilos de basura a los mares”, explica Estefanía González.

Aunque se desconoce con precisión la cantidad de plásticos en el mar, se estima que rondan entre os 5 y 50 mil millones de fragmentos, sin incluir los pedazos que hay en el fondo marino y en las costas. De esa enorme cantidad de plástico, el plástico visible que queda en la superficie apenas llega a un 15% del total, mientras que cerca de un 70% queda hundido.

¿Y de dónde provienen estos plásticos? Un 80% desde tierra firma y solo un 20% de actividades marítimas.

Resulta difícil estimar el tiempo de degradación de los plásticos en el mar. Lo claro es que demoran más que en tierra, debido a que quedan cubiertos por materia orgánica o inorgánica, quedan menos expuesto a la luz solar, disminuyen el oxígeno y temperatura, combinación que retrasa de manera importante su degradación.