Diputados de Chile Vamos recurren a Contraloría para denunciar actos ilegales de funcionarios del INDH y piden renuncia de su directora

Los diputados de Chile Vamos, Celso Morales (UDI), Karin Luck y Andrés Longton -ambos de Renovación Nacional-, llegaron este lunes a la Contraloría General de la República, con el fin de que se pronuncie por el actuar de los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la frontera norte del país.

Lo anterior, luego de que las cortes de Arica e Iquique los acusara de manipular el ingreso a Chile de 21 personas extranjeras, incluso desafiando a Carabineros.

En ese sentido, el diputado Morales explicó que el requerimiento busca establecer “la responsabilidad administrativa de los funcionarios y el juicio de cuentas que pueda caer respecto a las acciones que han hecho y que están fuera de la legalidad” y pidió la renuncia de la actual directora nacional Consuelo Contreras.

A juicio del legislador gremialista, quienes protagonizaron el incidente “se han pasado de listos y han sido muy cara de palo para presentar lo que hoy están haciendo. Han burlado la legalidad para poder ingresar a personas a este país que no cumplían con ningún requisito e intentaron engañar a la Policía de Investigaciones y después dicen públicamente que Investigaciones no ha cumplido. Es más, van a un tribunal para que esta situación la puedan esclarecer y el tribunal les dice no, ustedes están equivocados, ustedes están burlando la ley”.

“Creo que la directora nacional debe dar un paso al lado, porque han hostigado permanentemente la política de migración que hoy existe y que busca que sea una migración ordenada. Entonces cuando hoy ellos se han burlado de esta situación, creo que lo menos que puede hacer la Directora es dar un paso al costado”, sostuvo Morales.

Por su parte, el diputado RN Andrés Longton sostuvo que a su juicio “lo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos es sumamente condenable y reprochable. La principal responsable acá es la directora nacional, (Consuelo Contreras), quien ha instado a que los migrantes ingresen a nuestro país a como dé lugar, lo cual obviamente ha condicionado el comportamiento de sus funcionarios”.

En esa línea, el parlamentario recordó que el fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique “señala expresamente que los funcionarios del INDH incumplieron la ley, es decir, que manipularon antecedentes de migrantes venezolanos, tratando de engañarlos a ellos y a la Policía de Investigaciones, es decir, lo que implica una grave falta a la probidad administrativa además de un mal uso de los recursos públicos”.

“Por otro lado, hay posibles delitos penales al existir un eventual desacato a Carabineros al momento que un automóvil con el logo del INDH, cruza la frontera sin respetar la solicitud de Carabineros de detenerse. Por eso, instamos a las autoridades regionales y locales a que hagan las denuncias correspondientes para establecer las responsabilidades penales, y asimismo, esperamos que Contraloría condene estos hechos y se inicien los sumarios correspondientes”, agregó.

En tanto, para la diputada RN Karin Luck el INDH “ha vulnerado la realidad de sus funciones, porque no puede ir a Bolivia o a distintos países a buscar o precisamente ir a engañar a estas personas migrantes, que lo único que quieren es ingresar al país”.

“Por eso necesitamos que la Contraloría venga a ver cuáles son las facultades que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos y si las acciones que acaban de realizar se ajustan a Derecho, ya que muchas de ellas no están dentro de sus funciones”, finalizó.