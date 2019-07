Monckeberg sigue defendiendo su flexibilidad laboral: la idea del PC "tarde o temprano va a redundar en menor sueldo para el trabajador"

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg sigue en campaña defendiendo su proyecto que busca flexibilizar la jornada laboral, en desmedro del presentado por las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola, el que fue aprobado en la comisión de la cámara de Diputados.

En ese sentido, explicó la gran diferencia entre su proyecto y el presentado por las parlamentarias del Partido Comunista: "Lo que nosotros estamos planteando es que reducir la jornada no puede ser a costa del sueldo del trabajador, y si usted reduce la jornada y la mantiene rígida, como lo dice el Partido Comunista (...) y no da ningún tipo de flexibilidad, tarde o temprano eso va a redundar en menor sueldo para el trabajador", dijo Monckeberg, en declaraciones emitidas a radio Cooperativa.

"Los parlamentarios del Partido Comunista dicen: 'Quiero reducir la jornada, como la tienen todos los países europeos', pero se oponen al teletrabajo, se oponen a la flexibilidad laboral, se oponen a que un trabajador pueda pactar un rango de horas para ingresar o salir de la pega", criticó.

Para que su proyecto logre avanzar en el Congreso, Monckeberg pidió la ayuda de los sectores "moderados" de la sala: "Creo que tenemos los votos (...) es un mejor proyecto, que protege la remuneración de los trabajadores. (Sin embargo) yo creo que ni Mandrake el Mago lograría convencer al Partido Comunista y al Frente Amplio de aprobar un proyecto de flexibilidad laboral".

"Hay una amplia mayoría moderada en el Congreso que quiere mejorar la calidad de vida del trabajador", apuntó.

Entre las propuestas del Ejecutivo se encuentra la "reducción de jornada a 41 horas promedio semanal, pero acompañada de flexibilidad y adaptabilidad laboral, para que no caiga la remuneración del trabajador, para que la productividad sea la forma de trabajar menos".

"Aquí no se cambian los límites, no se precariza, no se explota a nadie", insistió el ministro.