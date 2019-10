Autor de “Las ventajas de ser invisible” publica novela de terror

Veinte años después de la publicación del exitoso libro "Las ventajas de ser invisible", su autor Stephen Chbosky vuelve con "Amigo imaginario".

El libro tiene como protagonista a Kate Reese, una madre soltera que decide escapar de una relación abusiva. Al llegar a Mill Grove, Pensilvania, su hijo Christopher desaparece.

Durante seis días nadie sabe nada de él, hasta que lo encuentran en el bosque a las afueras de la ciudad. Aparentemente está ileso, pero algo dentro de él ha cambiado. Una voz en su cabeza le ordena una misión que solo él puede llevar a cabo: debe construir una casa del árbol en el bosque antes de Navidad; de lo contrario, su madre y todos en la ciudad no volverán a ser los mismos.

En su nueva novela, el autor no solo nos sumerge en una historia de horror, misterio y suspenso, sino que también aborda temas como crecer con una madre soltera, el bullying en el colegio y la importancia de la amistad.

Chbosky es conocido por su galardonada adaptación al cine de su novela debut, misma que se mantuvo dos años en la lista de libros más vendidos del New York Times, alcanzando ventas de más de cinco millones de ejemplares en el mundo.

Es coguionista de la versión live action de La Bella y la Bestia de Disney y de la adaptación de la novela de R. J. Palacio, "Extraordinario", la cual también dirigió. Su primer largometraje, "The Four Corners of Nowhere", se estrenó en el Festival de Sundance.

Escribió el guion de la adaptación al cine del musical "Rent" y es co-creador de "Jericho", serie televisiva posapocalíptica de gran impacto. "Amigo imaginario" es su segunda novela.