Alcalde Jorge Sharp por incendio en Rodelillo: “Esto es claramente intencional”

Al menos seis viviendas ya habrían sido consumidas por las llamas en el cerro Rodelillo de Valparaíso, en un nuevo foco de incendio que afecta a la ciudad puerto.

Según información de Bomberos, al menos seis viviendas ya habrían sido consumida por las llamas, las cuales se pueden propagar hacia otras viviendas cercanas, por lo que la Onemi ordenó evacuar entre los paraderos 12 y 17 del sector.

Para el alcalde Jorge Sharp, “este incendio es claramente intencional, esto no es normal. Yo le hago una exigencia al Estado, me puse en contacto con el ministro del Interior Gonzalo Blumel para ayudar a empujar a que desde la Fiscalía se designe un fiscal especial para que se puede investigar lo que está sucediendo en Valparaíso. Ayer tuvimos 5 a 6 focos simultáneos en Placilla y Peñuelas. Esto no es por azar, estos son incendios que se provocan”, dijo a TVN.

El intendente Jorge Martínez confirmó esta tesis, al plantear que se trata de acciones “concertadas y vandálicas por decir lo menos”.

En el plano legal, anunció que se interpondrán querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado contra los responsables.

