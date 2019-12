Diputados recurren a TC para invalidar norma que deja a embalses sin evaluación ambiental

El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, junto con otros 40 parlamentarios, ingresaron este domingo un requerimiento al Tribunal Constitucional para invalidar una disposición de la Ley de Presupuesto que permite construir embalses de hasta 300.000 metros cúbicos, sin importar la altura de su muro y sin que deba realizarse evaluación ambiental alguna.

La glosa se habría aprobado en relación al presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, que tiene por objeto impulsar obras de riego o drenaje para fomentar la agricultura a través de bonificaciones económicas.

Según señala el escrito del requerimiento, elaborado en colaboración con expertos de las ONG Chile Sustentable, FIMA, y Terram, la redacción impulsada en el Senado no solo “devela la débil técnica legislativa utilizada”, sino que además “infringe el principio de igualdad ante la ley, ya que se realizarían distinciones arbitrarias para que ciertos embalses pudiesen eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)", por lo que indican que esta disposición vulnera la Constitución por no haberse tramitado como corresponde, además ser una violación contra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la igualdad ante la ley.

Al respecto, Ibáñez, dijo que “es irracional que en un siglo que está marcado por la lucha contra el cambio climático, dónde la conciencia de la importancia del medio ambiente es cada vez mayor, hoy los Gobiernos sigan viendo la Evaluación de Impactos Ambientales como un problema que quieren eludir, en lugar de verlo como una herramienta fundamental para un desarrollo sustentable, para el futuro. Y por eso hemos presentado este requerimiento, principalmente pensamos que esta medida no se ajusta al marco constitucional. Una Ley de Presupuestos no puede modificar requisitos de entrada para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no está dentro de las ideas matrices de la Ley de Presupuesto".

“La sequía es un problema serio, que no es conyuntural, es un aspecto estructural que va a ser parte del Chile del siglo XXI, y basarnos solo en soluciones de infraestructura sin tocar el tema de fondo, que es la propiedad del agua, que es la gestión como sociedad anónima de un bien común, que es de todos y de todas, tiene que ver con una irracionalidad y seguir repitiendo las fórmulas que nos llevaron al saqueo del agua", agregó.

Los parlamentarios que apoyan la acción son Diego Ibañez, Florcita Alarcón; René Alinco; Jenny Álvarez; Boris Barrera; Alejandro Bernales; Gabriel Boric; Jorge Brito; Karol Cariola; Ricardo Celis; Daniela Cicardini; Miguel Crispi; Marcelo Díaz; Fidel Espinoza; Maya Fernández ; Cristina Girardi; Félix González; Rodrigo González; Hugo Gutiérrez; Carmen Hertz; Tomás Hirsch; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Carolina Marzán; Cosme Mellado; VIado Mirosevic; Claudia Mix: Manuel Monsalve; Jaime Mulet; Jaime Naranjo; Daniel Núñez; Emilia Nuyado; Maite Orsini; Andrea Parra; Catalina Pérez; Camila Rojas; René Saffirio; Marisela Santibáñez; Marcelo Schilling; Alejandra Sepúlveda; Leonardo Soto; Camila Vallejo; Esteban Velásquez y Gael Yeomans.