Gabriel Boric en acusación contra Chadwick: “No se trata de un ensañamiento”

“Si no es el ministro del Interior, encargado de la seguridad pública, ¿quién es el responsable político de los hechos que han sucedido en el país?”. Este fue uno de los argumentos desplegados en el Senado por el diputado del Frente Amplio Gabriel Boric, uno de los miembros de la Comisión Especial que formalizaron ante la Cámara Alta la acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick.

El diputado magallánico intervino después de sus pares Gabriel Silber (DC) y Marcos Ilabaca (PS), en la primera sesión especial programada por el Senado para revisar el libelo acusatorio contra el exministro, a quien se indaga por su eventual responsabilidad en los casos de violación de derechos humanos durante el estado de emergencia.

En su intervención, Boric insistió en que Chadwick es el responsable político de la situación e indicó que “el pueblo de Chile no aceptará una respuesta que equivalga en la práctica a impunidad”.

Según el parlamentario, la acusación debe ser aprobada porque “trata de la responsabilidad institucional de un ministro de Estado, según la Constitución, y no de las virtudes o defectos del señor Chadwick. Justicia, no venganza, responsabilidad política, no revancha". Luego, agregó que “independiente de las virtudes o defectos personales que no están en tela de juicio respecto del ex ministro Chadwick, sino su responsabilidad en cuanto ministro de Estado. Esta acusación la haríamos independiente del gobierno que estuviera al mando, tengan la certeza que no se trata de un ensañamiento”.

En este sentido, refutó los argumentos desplegados por la defensa del exministro en su comparecencia en la Cámara, señalando que “resulta complejo mantener un dialogo argumental con lo que planteó la defensa de Luis Hermosilla en la Cámara de Diputados, quien afirmó que el objetivo era cuestionar el mérito presidencial de decretar el estado de emergencia. Eso no es así. A lo que apunta este capítulo acusatorio es que producto de ese estado de emergencia y como consecuencia de omisión o grave negligencia de la autoridad política, se violaron derechos fundamentales”.

En ese contexto, a juicio del parlamentario, “quien fuera responsable de la seguridad pública no realizó las acciones necesarias para evitar la pérdida de vidas, los cuerpos heridos, los ojos dañados y las familias destrozadas, y debe responder políticamente”.

Por ello, insistió en que “el ex ministro Andrés Chadwick es responsable político de las violaciones a los Derechos Humanos, en su calidad de ex ministro del Interior, que han afectado a nuestro país con una brutal intensidad en estos días de despertar social”.

Tras el turno de los diputados, desde las 15:00 horas la defensa del acusado, representada por su abogado Luis Hermosilla tendrá oportunidad de rebatir los cargos. Luego los diputados podrán realizar la réplica y finalmente, la defensa hará su dúplica. Mañana es el día clave, porque se procederá a la votación de los senadores que zanjará el destino político del primo del Presidente Sebastián Piñera.