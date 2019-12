Ex ministro de Bachelet: “Esta idea de no son $30 son 30 años, me duele un poco la guata”

El ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, se mostró preocupado por el actual escenario político y económico que atraviesa el país y la falta de definiciones concretas para salir de la crisis.

Entrevistado en Radio Infinita, el economista aseguró que “lo que hemos vivido este tiempo nos muestra que debemos hacer cambios radicales en la hoja de ruta”, sin embargo acotó que el problema es que “no hay una sede donde se esté discutiendo en serio esto. Cada tres días alguien saca una idea nueva y lo que hay que hacer es sentarse a la mesa”.

En este marco, abogó por rescatar lo positivo de lo hecho desde el retorno de la democracia, planteando que “hay cosas de estos últimos 30 años que son muy buenas, no podemos pensar que hay que refundar todo. Esta idea de no son $30 pesos son 30 años, me duele un poco la guata”.

En cuanto a las proyecciones económicas, apostó a que “si crecemos el 1% el próximo año sería una gran noticia”, y apeló a la búsqueda de un consenso respecto a las transformaciones que se deben realizar en materia económica. “Ojalá que pudiéramos hacer una foto parecida a lo que se vio respecto de la Constitución en temas económico sociales”, indicó.

“Hay que llegar con algo más palpable de lo que tenemos a marzo. Yo lo apostaría en pensiones, si logramos un buen acuerdo durante el verano uno puede tener un mejor pronóstico para el inicio del año”, sostuvo.