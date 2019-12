Gobierno descarta "por ahora" racionamiento de agua debido a la sequía que afecta al país

Este jueves, los ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y de Agricultura, Antonio Walker, entregaron cifras actualizadas de los problemas que ha traído la sequía que afecta a gran parte del territorio nacional.

Los secretarios de Estado afirman que esta sequía es una de las peores de la historia, ya que son 11 años consecutivos con precipitaciones bajo lo normal. Pero descartaron "por ahora" racionamiento de agua en el país.

Al respecto, Moreno reconoció que una de las situaciones más preocupantes se vive en la Región Metropolitana, donde, por ejemplo, el caudal del río Mapocho disminuyó en un 63%, lo que corresponde al más bajo de los últimos 30 años. También se detectó una importante baja en el nivel del agua en el embalse El Yeso.

Consultado por un posible racionamiento hídrico, el titular del MOP expresó que “estamos trabajando para que no haya ninguna alteración del suministro de agua potable, pero el riesgo existe. No sería responsable decir que no existe ningún riesgo”.

En ese sentido, adelantaron gestiones para aminorar el consumo global del recurso hídrico en el país, “hemos iniciado conversaciones con los grandes consumidores, particularmente municipalidades y empresas, para que reduzcan su consumo en al menos un 10%. Necesitamos que todos nos comprometamos para cuidar nuestra agua y adaptarnos a esta nueva realidad”.

Adicionalmente, el Plan de Reactivación Económica que anunció hace algunas semanas el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aporta US$ 200 millones para sistemas de APR (agua potable rural) y nuevos caminos básicos. Esto se suma a los $345.000 millones para agua potable rural que está presupuestado gastar en el período de gobierno y que permitirá construir 169 nuevos sistemas y ampliar y mejorar otros 254 sistemas.

En Santiago se tomarán medidas como la construcción de más de 30 pozos profundos; la ampliación de la Planta de producción de agua potable Padre Hurtado al doble de su capacidad, por US$ 37 millones; y el refuerzo de obras de interconexión de las matrices de agua potable de Aguas Andinas, Aguas Manquehue y Aguas Cordillera.

En los próximos días se lanzará una campaña sobre la importancia del uso racional de agua y la necesidad del ahorro ante la sequía.