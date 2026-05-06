“Al medio no le llega ni un peso”: presidente de Anatel explica demanda contra Google ante el TDLC

El presidente de Anatel, Pablo Vidal, defendió la demanda presentada por los canales asociados ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Google, acusando a la compañía de abuso de posición dominante en el mercado de publicidad digital y motores de búsqueda.

En entrevista con 24 Horas, Vidal sostuvo que el problema central radica en que plataformas como Google utilizan contenidos elaborados por medios de comunicación para generar tráfico y ganancias publicitarias, sin retribuir económicamente a quienes producen la información.

“Si las personas no le hacen click al link de referencia, al medio no le llegó ni un peso”, afirmó, al explicar el funcionamiento de los resúmenes automatizados con inteligencia artificial que hoy aparecen en los resultados de búsqueda.

Según Vidal, los medios invierten recursos humanos, técnicos y financieros para producir noticias, mientras que las plataformas digitales concentran la mayor parte de los ingresos publicitarios. “Google utiliza esa construcción y ellos se quedan con la ganancia a partir de la búsqueda”, señaló.

Cabe mencionar que El Mostrador presentó en diciembre de 2024 una demanda ante el TDLC contra Google y su matriz Alphabet por abuso de posición dominante en publicidad digital y búsquedas online, acción que fue destacada por el propio Vidal como parte de un movimiento ya iniciado por otros medios nacionales —Cooperativa y Copesa (La Tercera y La Cuarta)—.

“El periodismo de calidad tiene un costo”

El dirigente de Anatel aseguró que la transformación digital modificó radicalmente el mercado publicitario. Indicó que hace 15 años la televisión concentraba más del 50% de la inversión publicitaria en Chile, mientras que el mundo digital representaba cerca del 1%. Actualmente, dijo, la publicidad digital supera el 50% y los canales de televisión reciben menos del 25%.

Vidal advirtió que esta situación amenaza la sostenibilidad financiera de los medios y, con ello, la calidad del periodismo. Como ejemplo, mencionó investigaciones periodísticas como el caso Karadima o la ubicación de Paul Schäfer realizada por Canal 13, enfatizando que “el periodismo de calidad tiene un costo”.

El presidente de Anatel sostuvo además que el debate excede una defensa corporativa y se relaciona con la protección de la democracia y la libertad de prensa. “Si no tienes fuentes verificables para saber si lo que se está discutiendo es cierto o no, se debilita la democracia”, afirmó.

Respecto del proceso judicial, explicó que la acción busca que el TDLC investigue posibles conductas anticompetitivas y adopte medidas correctivas. Precisó que la demanda no persigue una indemnización para los medios, sino eventuales sanciones en beneficio fiscal si se acreditan infracciones a la libre competencia.

Vidal destacó que existen precedentes internacionales contra Google, incluyendo un fallo en primera instancia en Estados Unidos donde un tribunal federal determinó que la empresa actúa como monopolio para mantener su posición dominante. También mencionó casos recientes en España, Canadá y Australia.

Finalmente, afirmó que en Chile hubo conversaciones previas con ejecutivos de Google, pero no se alcanzó un acuerdo. “Hubo buena disposición al diálogo, pero no están de acuerdo con nosotros”, indicó.