En el Día del Patrimonio del Teatro, más de 20 espacios abrirán sus puertas para hablar del Chile que queremos

Por tercer año consecutivo, los teatros y centros culturales repartidos a lo largo de nuestro país serán reconocidos por su valor como inmuebles que dan cuenta del esfuerzo por abrir espacios para la difusión de las artes y avanzar hacia la descentralización cultural, cuando el próximo 3 de enero se celebre una nueva versión del Día del Patrimonio del Teatro, con la apertura de más de 25 salas de teatro y espacios artísticos en 8 regiones, acompañado de una serie de actividades para toda la familia, como funciones de teatro, performances, homenajes a artistas locales, y exhibición de documentales, entre otras.

Sin embargo, el contexto de movilización social que vive el país obliga esta vez a ir más allá, a buscar una forma de generar espacios de participación ciudadana, de encuentro, diálogo y reflexión a partir de las artes escénicas.

Es por esto que esta versión contempla la realización de 14 cabildos ciudadanos, asambleas o trawün, en distintos puntos del país, abiertos a toda la comunidad para todos y todas las que quieran ser parte de una discusión necesaria en miras a la redacción de una nueva Constitución Política para Chile.

Para darle un sustento teórico, la Fundación Ciudadanía Inteligente será la encargada de diseñar una metodología simple y participativa que se aplicará para la realización del cabildo, además de realizar una capacitación a los encargados de liderar los procesos en cada espacio.

“No hay democracia si no se incluyen a todas las voces. Esta vez no sin nosotras. No sin ellas. Esta metodología que hemos preparado junto a un grupo de especialistas voluntarios tiene como prioridad la inclusión de todas las voces para que se escuche a la ciudadanía en el proceso constituyente. Sin participación ciudadana la nueva constitución no tendrá legitimidad”, señaló Renata Ávila, directora ejecutiva de Ciudadanía Inteligente.

De esta manera, se llevarán a cabo encuentros ciudadanos en ciudades como Aysén, San Javier, Talca, Valparaíso, y en espacios emblemáticos de la Región Metropolitana como el Teatro La Memoria, el Teatro Nacional Chileno, la Aldea del Encuentro y el Espacio Matta, entre otros.

Este amplio y diverso listado de espacios incluye recintos históricos y algunos de apertura reciente; así como también, edificios que se han reacondicionado para albergar montajes de artes escénicas y edificios que son monumentos nacionales.

La segunda versión del Día del Patrimonio del Teatro es organizada por Fundación Teatro a Mil y cuenta con la colaboración de Centro Cultural El Tranque y el Centro de las Tradiciones de Lo Barnechea, Corporación Cultural de Recoleta, Aldea del Encuentro de La Reina, Espacio Matta de La Granja, Centro Cultural de San Joaquín, Teatro La Memoria, Escuela de Teatro UC, Casona municipal y Anfiteatro de Pudahuel, Casa de la Cultura de Renca, Casa de la Cultura de San Miguel, Centro Cultural Matucana 100, Teatro Municipal de Santiago, Teatro Municipal de la Pintana, Teatro Camilo Henríquez, Teatro Nacional Chileno, Centro Cultural San Antonio, Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard de Quillota, Teatro Odeón de Valparaíso, La Máquina del Arte de Rancagua, Teatro Municipal de San Javier, Teatro Regional del Maule, Teatro Municipal de los Ángeles, Teatro Municipal de Chillan, Teatro del Lago y Escuela Teatro Austral de Coyhaique.

