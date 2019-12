Senadores RN contrarios a la paridad en el proceso constituyente preparan propuesta para incentivar participación de mujeres

Este martes, el Diario Oficial publicó la reforma al capítulo XV de la Constitución, la que habilita el proceso constituyente, por lo que ahora el Presidente Sebastián Piñera tiene tres días para convocar al plebiscito del 26 de abril próximo.

Sin embargo, aún quedan algunas discusiones pendientes. En concreto, la de paridad de género y escaños reservados para los pueblos originarios e independientes. La propuesta ya fue aprobada en primer trámite en la Cámara de Diputados y para que ocurra lo mismo en el Senado requiere un quórum de tres quintos, es decir, 26 votos, por lo que la oposición requiere necesariamente algunos apoyos del oficialismo.

En la UDI reconocen que esos apoyos no los encontrarán, por lo que apuntan a los parlamentarios de RN. De hecho, dos de ellos que son contrarios a la paridad, Francisco Chahuán y Andrés Allamand, ya preparan algunas propuestas que beneficiarán de otra manera a las mujeres.

Por ejemplo, para incentivar las candidaturas de mujeres, planean que se les permita gastar el doble en sus campañas en comparación a los hombres, o que reciban una devolución adicional por los votos obtenidos, pero sin resultados garantizados.

"Somos partidarios de la Ley de Cuotas y de mayor estímulos para la participación de mujeres, pero somos contrarios a la paridad de género en el resultado, debido a que eso puede afectar la proporcionalidad del voto", dijo Chahuán.

Mientras esto ocurre, la senadora Carmen Gloria Aravena (Ind, ex Evópoli) deslizó su apoyo a la iniciativa de paridad: "Gracias a normas que favorecen a mujeres es que hoy en día más mujeres estamos en política. Sin la Ley de Cuotas, yo no estaría sentada en ese espacio, muchas de nosotras no estaríamos en este hemiciclo, porque si esperamos que esto se dé naturalmente pasarán cientos de años para que esta desigualdad se corrija, en eso estoy absolutamente de acuerdo".