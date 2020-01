Girardi: "Propuesta hídrica del Gobierno es insuficiente y engañosa"

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y autor de la ley que establece una reforma constitucional para recuperar el agua como bien nacional de uso público, señala que la crisis hídrica que enfrenta el país es mucho más grave que el diagnóstico del Gobierno.

Por lo que calificó que la propuesta en esta materia como insuficiente y pidió al Ejecutivo a apoyar su iniciativa legal para que el agua vuelva a ser un bien nacional de uso público con prioridad consumo humano, así como la normativa que busca proteger los glaciares, tomar medidas para cuidar y rellenar los acuíferos naturales e impulsar “políticas nacionales de reciclaje de aguas grises y desalación de agua de mar”.

NO TOCA A LOS PODEROSOS

El senador Girardi dijo que “el problema más grave que va a tener la humanidad, y en Chile en particular, es la crisis del agua. El Calentamiento Global se profundizará y estamos sólo en el principio de una gran mega sequía provocada por el aumento de sólo un grado de temperatura en 170 años”.

Agregó que “tras los fracasos de la COP de París y la COP25 la Ciencia plantea que en los próximos 30 años la temperatura puede aumentar 2 ó 3 grados. Hace pocos años la pluviometría en Santiago era de 300 ml, este año fue de 82 ml y lo más probable es que a futuro sea aún más baja”.

Y afirmó que “en ese contexto las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar la crisis hídrica son absolutamente insuficientes porque no tocan a los poderosos. Ya hay 150 comunidades en el país que deben vivir de camiones aljibes, por lo que establecer el agua como un derecho humano es un elemento central de equidad en el futuro inmediato”.

El senador recordó que “hasta 1980 el agua fue un bien nacional de uso público y le pertenecía a toda la sociedad, como ocurre en la mayoría de los países civilizados del planeta. Ese año los chilenos fueron expropiados de sus derechos de agua que, de manera gratuita, fueron entregados a grandes grupos económicos”.

Dijo que “la Presidenta Bachelet presentó una modificación al Código de Aguas donde se establecía que volvía a ser un bien nacional de uso público, pero el ministro de OOPP del actual gobierno (Juan Andrés Fontaine) planteó que esos derechos debían ser a perpetuidad”.

Para el parlamentario “el agua debe volver a ser de todos los chilenos y para eso hay que modificar el Código de Agua y reformar la Constitución. Ya presenté un proyecto en esa dirección (…) porque la inequidad en materia de agua puede significar vivir o morir”.

Girardi lamentó que “en toda la propuesta del Gobierno no haya una palabra al respecto. No basta decir, ‘nos estamos secando’. Ya lo sabemos y va a ser peor. No basta decir ‘hay que cuidar el agua’ si los que la están mal ocupando son los grupos económicos que la expropiaron”.

Y aclaró que “a nadie se le va a quitar el agua pero podrá ser regulada y tener prioridad de uso, quitársela a los especuladores, no ser trasladada de un lugar a otro y destruir un ecosistema”.

AGUAS GRISES Y GLACIARES

El senador dijo que se debe “empezar una política mucho más rigurosa, no se pueden regar los parques y plazas o lavar autos y calles con agua potable. Eso es un crimen y debe ser destinada exclusivamente al consumo humano, por lo que planteamos una política nacional de reciclaje del agua. Separemos las aguas negras (W.C.) de las aguas grises (lavaplatos y aseo personal) y reutilizarla en riego o lavado”.

También recordó que “presenté una ley para proteger los glaciares y las mineras, junto con las grandes empresas, la están saboteando. Los glaciares de la zona central del país, donde vive el 70% de la población, están fuera de las Áreas Silvestres Protegidas son y no tienen protección”.

Agregó que “los glaciares son embalses gratuitos que pueden abastecernos de agua entre septiembre y mayo, y por lo tanto protegerlos es una prioridad. Es lamentable que el Gobierno prefiera proteger los intereses de las empresas”.

Asimismo dijo que “tenemos que rellenar los acuíferos naturales prohibiendo la extracción de tierra de hoja sin regulación y la destrucción de la cubierta vegetal porque hay que cuidar cada gota de lluvia para que se infiltre”.

DESALACIÓN Y CIENCIA

Y por último, el parlamentario PPD afirmó que “las grandes mineras o empresas agrícolas de paltos o cerezos deberán desarrollar sus proyectos con agua desalada. Chile tiene que entrar en una política nacional de agua desalada y contamos con la mayor y más barata energía solar del mundo y somos más mar que tierra. Hay que poner la ciencia al servicio de desarrollar la tecnología más eficiente en materia de desalación, porque por cada litro de agua desalada hay 35 ml de sal y hay que resolver que hacer con ella porque no se puede devolver al mar y alterar el ecosistema”.

Afirmó que “todo esto requiere una política integral, no basta decir ‘Nos estamos secando’ porque nos vamos a secar mucho más. Estamos cansados de eslogan, hay que tomar medidas concretas antes que sea demasiado tarde”.

Y criticó que “por parte del Gobierno hay una absoluta falta de visión, conciencia, responsabilidad y solidaridad en materia de agua y se quiere seguir protegiendo a los grandes grupos económicos que son los que se apropiaron de los derechos que le pertenecían a todos los chilenos. Exigen reparación y ellos no repararon en nada cuando se la apropiaron”.

“Por eso la propuesta del Ejecutivo es insuficiente, engañosa y no va a resolver ningún problema”, concluyó.