Equipo de Miguel Crispi comprueba en terreno la situación en la Compin tras "felicitaciones" que recibió el ministro Mañalich

La frase que marcó la jornada de este miércoles, fue la que dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, mientras era interpelado en el Congreso. Allí, al referirse a la situación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), dijo que "tenemos hoy día que los libros de reclamos de las Compin están llenos de felicitaciones”.

El diputado que interpelaba a Mañalich era Miguel Crispi (RD), quien tras la frase del ministro, le pidió a su equipo que se dirigiera al Compin de Huérfanos a corroborar efectivamente esas "felicitaciones" y la realidad de esa sucursal.

Allí entrevistaron a una mujer presente en el lugar, quien señaló al equipo de Crispi que había recibido una mala atención pocos minutos antes. “Te estoy preguntando lo que te pasaba antes, no me interesa lo que te pasa ahora”, le habría dicho un médico a la paciente, quien además la habría cuestionado por no querer volver a su trabajo.

El registro muestra a otra mujer, que denuncia que hace seis meses no le pagan las licencias a la persona que acompaña. “Lo operaron de aorta, tengo los papeles de la clínica y todo, seguimos peleando”, señaló la mujer.

Finalmente, el video muestra el descontento de la gente que se encuentra en la sala de espera. “Paguen las licencias, ladrones”, se escucha de fondo.