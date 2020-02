Ministro Moreno defiende a su colega Antonio Walker: “Él es agricultor y tiene los derechos de agua que corresponden”

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, entró al debate por los derechos de agua, señalando que está a favor de que “sean indefinidos pero que se terminen en caso de no uso” y defendió a su colega de Agricultura Antonio Walker, a quien se le acusa de ser dueño de derechos de aprovechamiento de aguas, por un total de 29 mil litros por segundo.

Entrevistado en Pulso, el ministro Moreno se refirió a los casos de acaparamiento de los derechos de agua, comentando que “lo más importante, cuando alguien hace aseveraciones, es que tiene que mirar los datos. Hoy la distribución del agua no consuntiva en Chile, igual como lo es en la consuntiva, está bastante distribuida, son decenas de empresas las que tienen esos derechos y miles de personas que tienen derechos más pequeños”.

Consultado en particular por el caso del ministro Walker, Moreno se cuadró con su colega, afirmando que “él lo ha aclarado muy claramente, lo que se le achaca son de otras personas, pero aún si los tuviera, corresponde a lo que tiene cualquier persona, él es agricultor y tiene los derechos de agua que corresponden, que por lo demás se alejan enormemente de lo que sale públicamente”.

Walker ha sido apuntado por la ONG Modatima de tener derechos de aprovechamiento de aguas de más de 29.00 litros por segundo para riego, lo que alcanzarían para abastecer el consumo diario de una población de 14,7 millones de personas. Sin embargo, el titular de Agricultura ha desmentido la información. “No soy un especulador ni acaparador de aguas (…) Lo cierto es que las tres sociedades agrícolas en que tengo participación tienen derechos por 807 litros/seg (el porcentaje de mi participación alcanza a 234 litros/seg)".

Mesa Nacional del Agua

Moreno también comentó el trabajo de la Mesa Nacional del Agua que entregó la semana pasada su primer informe al Presidente de la República, Sebastián Piñera, con su propuesta para enfrentar estos problemas en el país. El documento establece un cronograma de trabajo que incluye tópicos como una nueva institucionalidad del agua y la elaboración de una estrategia hídrica a largo plazo.

Un tema en discusión actualmente en nuestro país es si los derechos de agua deben o no ser indefinidos. En este sentido Moreno es partidario de que “los derechos de agua a sean indefinidos, en el sentido de que no tienen un plazo definido, pero que se terminen en caso de no uso. Que, por lo demás, es lo mismo que tener un derecho a 30 años, que se renueva con 10 años de anticipación, con la única condición de que los estoy usando. Yo prefiero que sea algo que en vez de tener eso, que impone una cierta incertidumbre, que sean derechos indefinidos, pero que estén sujetos a reglas que si incumplen, entonces pierden los derechos”.

Por otro lado, en la reforma al Código de Aguas se aprobó una temporalidad de los derechos de agua de 30 años renovables. Según el ministro Moreno esto tiene que ver con dos cosas. “Uno, la seguridad de que los derechos que el Estado provee sean usados, y en segundo lugar, hay que tener certeza. Si se hace una plantación, qué pasa cuando han pasado 20 años, y lo que queda de esos derechos son 10 años, pero resulta que ahora hay que cambiar la especie, ya no es conveniente producir manzana, sino que hay que producir cerezas, ¿vamos a hacerlo si no sabemos si después de los próximos 10 años vamos a tener agua? Lo que la Comisión aprobó es algo intermedio, porque son 30 años con renovación, pero con 10 años de anticipación, que apunta a este concepto”.

Según la autoridad, existe pleno acuerdo de que hay que cautelar que se usen los derechos de agua, para que no se especule con ellos, y que tiene que haber estabilidad en los derechos de agua: “Cualquier estudio serio sobre el problema del agua va a llegar en que uno requiere tener un mercado del agua, requiere tener derechos de agua que tengan estabilidad, que estén asociados al uso y no al negocio”.

Para el ministro se ha planteado un camino en temas de regulación y en lo que se quiere concordar en los principios. Según Moreno, para cualquier ley respecto del agua se debe tener algunas condiciones básicas.

“En primer lugar, que la prioridad es el consumo humano. Segundo, es importante que la legislación lo cautele. Hoy las normas secundarias de calidad del agua en Chile solamente se han dictado en cinco o seis cuerpos de agua relevantes. Tenemos ahí un atraso. Y en tercer lugar, tiene que ser una regulación que produzca los incentivos para que Chile se pueda adaptar al cambio climático. Hay lugares en el mundo que tienen mucho menos agua que la Región Metropolitana, aún con sequía, y que viven perfectamente bien porque están adaptados a otro clima, tienen plantas desalinizadoras, reutilizan las aguas servidas, infiltran acuíferos, tienen una red importante de embalses, y eso requiere que la legislación tenga los incentivos para que esas obras se hagan”.

“Desde ya hay unanimidad que el agua es un bien nacional de uso público como lo establece el Código Civil actualmente y el Código de Aguas, como también lo reafirma el que se está discutiendo. Uno de los tres temas prioritarios que se mencionan ahí, es precisamente el marco normativo, se están tocando muchas leyes, algunas que ya se han promulgado, otras que están en discusión, otras que van a entrar ahora en el Congreso, como es el caso de servicios sanitarios, y hubo consenso en la mesa en que es muy importante que tengamos los principios básicos, claros y acordados, de manera tal de que todos sean armónicos”, finalizó.

El ministro además dijo que los cambios que se mencionan en el informe de la Mesa Nacional del Agua deberían apuntar a “tener más organizaciones de usuarios de aguas subterráneas, porque hoy hay muy pocas, y eso hace que sea muy difícil fiscalizar. Son ellos los que en su propio territorio pueden denunciar el mal uso y a las personas que sacan agua sin derechos. Vamos a presentar un proyecto de ley y esta comisión nos va a ayudar en su cuerpo básico”.

Para Moreno, es necesario fortalecer las organizaciones de usuarios de aguas subterráneas porque son fundamentales para el control y la fiscalización de lo que sucede con el agua en cada una de las cuencas. “A través de muchos años, las organizaciones de usuarios superficiales hacen una tarea imprescindible, en el cuidado del agua y en la distribución, y en evitar que haya robo y mal uso del agua. Pero respecto del agua subterránea, esas organizaciones prácticamente no existen, hay que crearlas, porque el agua que tenemos bajo la tierra tiene un tamaño finito, y si sacamos más de lo que entra, se va a ir reduciendo y por lo tanto, vamos a perder ese acuífero”.

Asimismo, el ministro criticó la institucionalidad pública de hoy que incorpora 43 diferentes organizaciones de distintos ministerios que intervienen en el tema del agua desde distintos aspectos y se hace muy difícil poder trabajar. “Además, no hay ninguna que tenga la conducción política del problema. Básicamente se proponen dos caminos alternativos: la creación de una Subsecretaría del Agua o una Agencia Nacional del Agua. Lo que queremos es que la Mesa haga una propuesta concreta de ir por una de estas dos alternativas o por una tercera que pudiese surgir” explicó Moreno.

“La Subsecretaría es muy cercana a lo que es la organización del Estado de Chile. La Agencia es algo más parecido a lo que hay en otros países, que tienen otro tipo de organización. Tenemos que ver cuál de los dos tiene más beneficios, costos y veremos en su momento” agregó.