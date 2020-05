Alcalde de Cerrillos muestra su preocupación por el aumento de casos en su comuna y pide ayuda al Minsal

El alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre manifestó su preocupación por el elevado aumento de casos en su comuna, la que pasó de 80 contagios el 28 de abril a 308 el 8 de mayo.

La situación es especialmente preocupante, ya que Cerrillos no cuenta con hospital propio, por lo que los vecinos y vecinas de la comuna deben trasladarse para ser atendidos al Hospital San Borja Arriarán en Santiago o al Hospital El Carmen de Maipú. Cerrillos solo cuenta con los CESFAM; “Sofía Pincheira” y “Norman Voullieme” y el CECOSF Buzeta.

A eso se suma la noticia de que el Hospital Modular, que iba a estar emplazado en terrenos del Parque Bicentenario y que se anunció su funcionamiento para el mes de junio, con alrededor de 500 camas para pacientes con COVID19, ya no será una realidad para Cerrillos.

"Esta es una comuna de barrios, una comuna que no tiene centro cívico, por lo tanto, el vecino vive mucho en función de su vecino. Ante esta situación desconocida que estamos viviendo los vecinos se lo toman con respeto y toman sus medidas de autocuidado, otros son más liberales al respecto y otros simplemente con irresponsabilidad. Jamás pensé que iba a ser tan grande la carencia de no contar con mayores instrumentos médicos como municipio, no tenemos recursos ni tampoco el mandato legal", reconoció la autoridad.

"El Ministerio de Salud tiene sus protocolos, tiene su camino propio, en el cual nosotros somos tangencialmente considerados como beneficiarios, pero no como co-organizadores. El llamado es a tener relaciones más fraternas, hay un gran camino, un curso amplio, que podríamos hacer grandes cosas si tuviéramos una convergencia mucho más y de confianza entre nosotros”, finalizó.