Guitarrista clásico, Luis Orlandini, recibe el Premio Nacional de Artes Musicales 2026

Dueño de una de las trayectorias más relevantes de la interpretación musical chilena contemporánea y creador fundamental en la consolidación de la guitarra clásica en Chile; el músico, concertista y académico chileno, Luis Orlandini, se convirtió este miércoles en el ganador -unánime- del Premio Nacional de Artes Musicales 2026.

El jurado encabezado por el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, sesionó esta tarde en el Palacio Pereira, hasta donde llegó el destacado guitarrista clásico luego de conocer el veredicto, confesando estar “impactado, honrado y conmovido” con la noticia.

“Conozco los destacados exponentes que han ganado este galardón desde el año 1945, que se otorgó por primera vez a don Pedro Humberto Allende, y a partir de ahí ha sido una instancia en que se ha podido dar cuenta de lo que se hace en Chile y de lo bien que se hace. Quiero compartir este premio con mis padres, mi señora, mi hijo, mi nieta, pero muy especialmente con todas y todos los creadores musicales de mi país. Todas y todos ellos están desarrollando una labor enorme, no sólo los compositores con los que he interactuado, sino además todas las orquestas, ensambles, solistas. Son muchas las personas que hacen cultura permanente en Chile y que lo hacen de manera honesta, limpia, profunda y con un gran nivel. Eso nos sitúa en un lugar de privilegio”, dijo el flamante ganador.

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, relevó las palabras plasmadas en el acta del jurado que encabeza: “Luis Orlandini ha desarrollado una de las trayectorias más relevantes de la interpretación musical chilena contemporánea y ha sido un creador fundamental en la consolidación de la guitarra clásica en nuestro país. Su carrera ha estado marcada ante todo por la excelencia interpretativa, el permanente compromiso con la creación musical chilena y una inquebrantable vocación por la formación de nuevas generaciones de músicos”.

El documento agrega que “es un creador que ha convertido a Chile en su audiencia y su aporte al patrimonio musical nacional resulta particularmente significativo. Ha estrenado y difundido un contundente repertorio de obras de compositores chilenos, muchas de ellas escritas especialmente para él, permitiendo que la creación nacional alcance una proyección internacional inédita. A ello se suma una destacada trayectoria académica en las más prestigiosas universidades nacionales, donde ha formado a numerosas generaciones. En Luis Orlandini confluyen el virtuoso, el maestro y el impulsor de una nueva creación musical para Chile”.

El jurado lo integran también la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala; el último galardonado con el Premio Nacional de Artes Musicales, Valentín Trujillo; Andrés Maupoint, en representación de la Academia de Bellas Artes; el rector de la Universidad de Playa Ancha, Carlos González, en representación del Consejo de Rectores; y los designados por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: la cantante soprano, Myriam Singer, y la pianista y compositora, Karina Glasinovic.

Sobre Luis Orlandini

Destacado intérprete nacido en Santiago de Chile. Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y, posteriormente, estudió con Eliot Fisk en la Escuela Superior de Música de Colonia, becado por el gobierno alemán.

En 1989 obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Música de München, Alemania, y desde ese momento ha desarrollado una intensa carrera internacional, actuando en importantes salas de concierto a nivel mundial. A lo largo de su carrera ha estrenado más de 150 obras de compositores chilenos, muchas de ellas compuestas por su encargo.

En paralelo a su activa vida de concertista, el músico realiza giras de conciertos en Europa y América, como solista y como integrante de diversas agrupaciones; además de dictar clases magistrales en importantes seminarios y festivales. Es profesor titular de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y profesor del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Desde 2022 realizó numerosos conciertos y grabaciones en dúo, con el destacado músico chileno Raimundo Luco, junto a quien fundó el Dúo Orlandini & Luco.

Acerca del Premio

El Premio Nacional es uno de los máximos reconocimiento que entrega el Estado de Chile a la obra de artistas nacionales quienes, por su excelencia, creatividad, aporte trascendente a la cultura nacional y al desarrollo del saber y de las artes, son acreedores de estos galardones.

Los premios comenzaron a otorgarse el año 1942, cuando se establecieron los de Literatura y de Arte. Desde entonces distintas normas legales han modificado e introducido nuevas disciplinas del arte y del conocimiento. El año 1992 se promulgó la Ley 19.169 que establece la entrega bianual de los galardones. No obstante, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el año pasado una modificación a la Ley que establece que el Premio Nacional de Literatura vuelva a entregarse anualmente, alternando entre los géneros narrativa y poesía.

El ganador recibirá un diploma, una suma que se reajusta anualmente desde 1993 (de acuerdo a variación IPC del año calendario anterior); y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 unidades tributarias mensuales (UTM).