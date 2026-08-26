Por unanimidad: Megaproyecto de amoníaco verde por US$11 mil millones recibe aprobación ambiental

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Magallanes aprobó este miércoles por unanimidad, con 12 votos favorables, el megaproyecto de amoníaco verde de HNH Energy, que contempla una inversión de US$11 mil millones. Se trata de la mayor inversión que ha obtenido una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desde la creación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

HNH Energy es un consorcio integrado por las firmas austríacas Austria Energy y Ökowing, junto con el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). La iniciativa ingresó al SEIA en julio de 2024 y su evaluación se extendió durante dos años y un mes.

El proyecto se emplazará en Punta Arenas, Laguna Blanca y San Gregorio. Su objetivo es producir amoníaco a partir de hidrógeno verde para exportarlo. El complejo incluirá una planta de procesos, una desaladora de agua de mar, un parque eólico compuesto inicialmente por 194 aerogeneradores y un puerto multipropósito con terminal marítimo.

También considera líneas eléctricas soterradas, ductos, instalaciones de almacenamiento, caminos y campamentos. HNH Energy proyecta iniciar las obras en 2027 y comenzar la producción durante el segundo semestre de 2030.

La construcción requerirá cerca de 4.000 trabajadores, mientras que la operación demandará aproximadamente 1.800 puestos. La primera etapa contará con un parque eólico de 1,4 GW, que posteriormente será ampliado hasta 2,1 GW.

El mayor proyecto aprobado por el SEIA

Hasta ahora, la mayor inversión que había logrado aprobación ambiental era el proyecto de sulfuros de la división Radomiro Tomic de Codelco, aprobado en enero de 2016 por US$5.400 millones.

El plan de HNH Energy prácticamente duplica ese monto y marca un hito para una industria que en los últimos años ha sido considerada estratégica por administraciones de distinto signo político.

De la estrategia de Piñera al plan de Boric

La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde original fue publicada en noviembre de 2020, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. De acuerdo con un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, el diseño buscaba que Chile produjera el hidrógeno verde más barato del mundo en 2030 y estuviera entre los tres mayores exportadores en 2040.

La política identificó al amoníaco como uno de los principales derivados exportables y proyectó que Magallanes, junto con el desierto de Atacama, podría alcanzar los menores costos de producción del mundo.

El gobierno de Gabriel Boric dio continuidad a esa estrategia mediante el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030, presentado en mayo de 2024. El documento contempla 81 medidas distribuidas en 18 líneas de trabajo.

La primera etapa, correspondiente al periodo 2023-2026, se concentró en establecer condiciones ambientales y sociales para el desarrollo de la industria. La segunda, prevista hasta 2030, incluye instrumentos regulatorios y de ordenamiento territorial, participación ciudadana, desarrollo local y formación de capital humano.