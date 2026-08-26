Nueva presión parlamentaria pone foco en antecedente argentino sobre el Estrecho de Magallanes

La controversia por el Estrecho de Magallanes escaló tras las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, que fueron interpretadas en Chile como un cuestionamiento a su soberanía sobre el extremo austral. El Gobierno chileno presentó una nota de protesta y el canciller Francisco Pérez Mackenna reafirmó que la soberanía sobre el Estrecho es “indiscutible”, mientras Buenos Aires respondió ratificando la vigencia de los tratados de 1881 y 1984.

En paralelo, parlamentarios chilenos reactivaron el antecedente del Decreto 457/2021, aprobado durante el gobierno de Alberto Fernández, cuyo anexo planteaba fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto” del Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces. La norma fue posteriormente derogada por Argentina en 2025, luego de los reclamos de Chile.

El senador Vlado Mirosevic (PL) pidió una respuesta más firme del Gobierno y sostuvo que el antecedente de 2021 debía ser considerado en la actual controversia. “Sería ingenuo no darse cuenta que aquí hay acciones sistemáticas”, afirmó. También señaló que no basta con una nota de protesta.

El diputado Nelson Venegas (PS), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, planteó además que Valverde debería ser llamado a retiro. La eventual salida del jefe militar, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente por Argentina.

Este miércoles, además, el embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, acudió a dependencias de Cancillería. La visita coincidió con la VII Reunión del Sistema de Consultas Permanentes entre Chile y Argentina, encabezada por el ministro (s) de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Navarro. Según Cancillería, la instancia abordó integración fronteriza y económica, seguridad, asuntos consulares y migratorios, y cooperación antártica, oceánica y ante desastres. El comunicado no señala que se haya tratado específicamente la controversia por el Estrecho.

Faurie se retiró de Cancillería sin formular declaraciones. La jornada se produjo mientras Pérez Mackenna se encuentra en Japón, en el marco de su gira por Asia.

La tensión también generó un pronunciamiento conjunto de los alcaldes de Punta Arenas, Claudio Radonich, y Río Gallegos, Pablo Grasso. Ambos expresaron su preocupación por las declaraciones de Valverde y llamaron a preservar los vínculos entre las comunidades de ambos lados de la frontera, subrayando que las materias de soberanía y límites deben ser abordadas por los Estados mediante los canales diplomáticos y conforme al derecho internacional.

El diputado Daniel Valenzuela (ind. RN), en tanto, solicitó una sesión especial y urgente de la Comisión de Defensa para analizar los incidentes registrados este año con Argentina y pidió que la instancia se realice en Magallanes.

Así, la controversia dejó de estar circunscrita a las declaraciones de Valverde y reabrió en el Congreso chileno el debate sobre los antecedentes de la política argentina en el extremo austral. Buenos Aires, por ahora, mantiene como posición oficial la vigencia de los tratados de 1881 y 1984, mientras Santiago insiste en que la soberanía chilena sobre el Estrecho no está en discusión.