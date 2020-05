Intendente Guevara sobre entregas de canastas de alimentos: "Esto no va a pasar en un día ni en dos"

El intendente metropolitano Felipe Guevara se refirió a las canastas de alimentos que se entregarán a las familias más vulnerables, un anuncio que fue realizado por el Presidente Sebastián Piñera en cadena nacional el domingo recién pasado.

De acuerdo a los dichos de la autoridad regional, se esperaba la toma de razón de un decreto por parte de la Contraloría, sin embargo, el organismo estatal aclaró en un comunicado que los recursos públicos destinados para las canastas "son de ejecución inmediata".

"Ambas medidas (entrega de alimentos y fortalecimiento del presupuesto municipal) pueden ser autorizadas mediante una resolución, sin esperar la toma de razón. Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría realizará el control de legalidad respectivo durante el proceso", dicta el documento.

Así las cosas, "esperamos poder partir, esto es un proceso, esto no va a pasar en un día ni en dos días, es un proceso que tiene que ver no solo con la capacidad de distribución sino también con la capacidad de producción, hoy día no hay en Chile esa cantidad de cajas de mercadería y, por lo tanto, las distintas instituciones que van a ser proveedores tienen que producir eso", dijo Guevara respecto a un eventual fecha en que serán repartidas las cajas con mercadería.

Según Guevara, la idea es "ir generando las órdenes de compra ojalá este martes".