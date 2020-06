Minsal da pie atrás y no disminuirá cuarentenas de 14 a 10 días hasta que se establezca la condición de "caso leve"

Este pasado lunes mencionó el plan, pero este martes cambió de opinión. El Ministerio de Salud había anunciado que se disminuiría de 14 a 10 días la cuarentena en aquellos pacientes contagiados con Covid-19 que fueron catalogados como asintomáticos o que presentaron síntomas leves.

Esto fue criticado debido a que el recorte en las cuarentenas obligaba a que los pacientes sólo pudieran acceder a licencias médicas de 10 días, por lo que no podrían obtener el reembolso total de los días no trabajados a las isapres o Fonasa, según corresponda, ya que la legislación chilena sólo contempla que se devolverá el total de los días con licencias si éstos superan los 10 días. En caso de que fuese inferior, los tres primeros días no serían cancelados por la aseguradora.

Pero esta jornada, el ministro de Salud, Jaime Mañalich dio pie atrás a esa modificación. “Hemos tomado la decisión de no implementar todavía este criterio”, aseguró.

Esta decisión la tomaron debido a que no hay todavía "una claridad -y nos vamos a reunir hoy día con el comité de expertos para poder tenerla- de qué es lo que significa técnicamente un caso leve. ¿Significa alguien que no requirió hospitalización? ¿Alguien que no tuvo fiebre?”.

En definitiva, no hay claridad “cuál es la condición que define una persona con un caso leve, para los efectos de esta cuarentena acortada de 10 días”, aseveró.

Sin embargo, aclaró que en un futuro esto va a ocurrir, pero por solicitud del Presidente Sebastián Piñera, las cuarentenas deberán quedar establecidas en un mínimo de 11 días, para así no tener que hacer cambios en la ley.

“El Presidente ha optado por pedir al Ministerio de Salud que cuando esto se haga, este periodo acortado de cuarentena no sea de 10 días, sino de 11 días, para que no se produzca esta falencia en la cobertura de licencias médicas”, finalizó.