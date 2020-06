PS tras acuerdo por IFE: "El monto es inferior a lo que plantemos pero significativamente superior a lo propuesto por el Gobierno"

En relación con el “Marco de Entendimiento para el Plan de Emergencia por la protección de los ingresos de las familias y la reactivación económica y del empleo”, suscrito entre diversas fuerzas políticas y el Gobierno, el Partido Socialista, hoy comandado por Álvaro Elizalde, declaró que concurrió al diálogo porque la situación del país es "insostenible".

"Se hace urgente abrir una nueva etapa, que permita corregir y enmendar el rumbo errado que hasta la fecha ha adoptado el Gobierno", señalaron a través de un comunicado.

Desde el PS explican que el acuerdo se trata de un "Marco de Entendimiento acotado", que deberá ser debatido en el Congreso Nacional con la celeridad que la situación impone, y que tiene como propósito establecer un marco fiscal para los próximos 24 meses, crear y mejorar una serie de instrumentos para la ayuda directa a las familias más vulnerables del país y generar las bases para la reactivación económica y el empleo.

Este "Marco de Entendimiento", según señalan desde el partido, permitirá avanzar en aquellas cuestiones que, hasta hace pocos días, no eran aceptadas por el Gobierno. Un ejemplo de ello, dicen, es el aumento en el monto, la condición no decreciente y la ampliación de la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia, que "permitirá incorporar a feriantes, coleros, pescadores artesanales, pirquineros, trabajadores a honorarios y trabajadoras de casa particular, entre otros grupos".

"Con la ampliación de la cobertura acordada toda familia que lo necesite podrá acceder a este Ingreso de Emergencia", aseguran los socialistas.

Y aunque, a juicio del PS, el monto de 100 mil pesos por cada integrante del grupo familiar es inferior a lo que habían planteado, y "significativamente superior" a lo propuesto inicialmente por el Gobierno, apuntan a que es una medida indispensable que el Congreso Nacional debe discutir y despachar a la brevedad, "para que las familias más vulnerables del país puedan sortear la crisis sin arriesgar su salud y sus vidas".

La declaración del PS detalla que, durante el desarrollo de las conversaciones, pusieron énfasis permanente en la obligación del Estado de proteger a las y los trabajadores, y de resolver con criterios de justicia la necesidad de que las familias puedan cumplir las medidas de distanciamiento físico y, a su vez, cuenten con lo necesario para enfrentar el encierro.

Finalmente, el Partido Socialista valora que se trata de un paso, pero dicen que aún falta mucho. "Sólo conseguimos una parte de lo necesario. Esperamos que el Gobierno cumpla y no caiga nuevamente en la letra chica. La situación de las próximas semanas será crítica, y debemos seguir trabajando para sortear la crisis, con criterios de equidad y justicia", concluyeron.