Bancada RN emplaza al Colmed a presentar querella contra médico que se negó a atender a tres carabineros en Melipilla

Los diputados de Renovación Nacional criticaron la negativa del médico Rubén Ibarra, quien se negó a atender a tres Carabineros en el Hospital de Melipilla por ser uniformados.

Al respecto, el jefe de Bancada RN, Sebastián Torrealba señaló que “lo que le pasó a tres carabineras en el hospital de Melipilla es vergonzoso e inaceptable. Desde la Bancada de diputados de Renovación Nacional emplazamos al Colegio Médico a presentar una querella en contra de este facultativo que se ha negado a atender a tres carabineras y esperamos que se tomen todas las medidas para que ese médico no siga atendiendo en Chile”.

Mientras que la vicepresidenta de RN, Paulina Núñez solicitó la expulsión del facultativo: “Lo del médico venezolano es inaceptable , hemos pedido al Ministerio del Interior que proceda con su expulsión. Esto es un delito y por lo tanto es la justicia la que tendrá que pronunciarse, pero son precisamente estos extranjeros los que no queremos en nuestro país. A Carabineros se les atiende como a cualquier persona” .

“Yo no atiendo pacos lo reprocho categóricamente. Los términos en los que el médico se pronunció no solamente son constitutivos de delito, sino que ameritan una expulsión inmediata de este médico a su país”, insistió luego.

Finalmente la subjefa de bancada, Karin Luck señaló que “esto no puede pasar en nuestra sociedad. Los doctores, igual que muchas personas del servicio público están para atender a TODOS los chilenos, no a los que ellos quieran o les caigan bien. Acá hay una negligencia gigantesca de parte del doctor. Esto no puede pasar en un país como Chile”.