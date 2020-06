Paris reitera que funeral de Bernardino Piñera cumplió con protocolos y dijo que esperará resultados de sumario a funeral con pie de cueca en San Carlos

El Ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al inicio de un sumario sanitario a una iglesia en San Carlos, región de Ñuble, luego de la publicación de un video en el que se ve a un hombre bailando cueca junto a un ataúd. La medida aplicada sobre al comentado funeral fue anunciado este sábado y se debe a que "se habría incumplido el protocolo de funerales en contexto de pandemia, en lo relativo al distanciamiento físico de los asistentes, y la Resolución 341 del Minsal sobre cantidad máxima de 50 personas en espacios cerrados".

Sobre este caso, el jefe del Minsal, solo señaló que "esperaremos el resultado del sumario implementado en San Carlos". Pero, a propósito de funerales, Paris fue consultado por la ceremonia del exarzobispo de La Serena, Bernardino Piñera, donde también se generó una polémica, que solo quedó en comentarios, sobre la cantidad de asistentes.

El ministro reiteró que "se cumplieron todos los protocolos" en el funeral en el que también participó el Presidente Piñera, acompañado de la primera Dama, Cecilia Morel.

Recordemos que el tío del Mandatario, Bernardino, falleció a los 104 años producto de una neumonía por covid-19, según detalla su certificado de defunción.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el ministro Paris asegura que el protocolo sí se cumplió. El 22 de junio, el secretario de Estado lo planteó en el balance, señalando que "en circunstancias de tanto dolor, creo que utilizar esta situación por parte un parlamentario, que tiene derecho a fiscalizar, me parece que no es lo más adecuado. Los protocolos se han cumplido".