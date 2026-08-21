La sombra del rey de los trolls en el Segundo Piso de La Moneda

El experto en marketing político y especialista en granjas de bots vinculado a la ultraderecha latinoamericana, Fernando Cerimedo, el rey de los trolls, como le decían en Argentina, fue detenido el martes en Bolivia, como informó El Mostrador. Esto, tras ser acusado de contratar a dos sicarios para matar a su expareja, la abogada Nadia Beller, quien logró sobrevivir al ataque acaecido en las afueras de un hotel en Santa Cruz de la Sierra.

Su detención ha generado revuelo internacional, por su vínculo en diversas campañas políticas que terminaron con varios candidatos en el poder, como Jair Bolsonario en Brasil, Javier Milei en Argentina y Rodrigo Paz en Bolivia. La trama es de película: Nadia Beller lo acusa de querer asesinarla –estando embarazada de un hijo suyo– para que esta no revelara una red de corrupción en torno a la importación y venta de gasolina en Bolivia.

En medio de la polémica, Javier Milei compartió en su cuenta de X los posteos de la diputada, influencer y cosplayer de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, quien puso en duda la veracidad de los ataques y comentó que el método siempre era el mismo: acusar a alguien del entorno de Milei, en referencia al exasesor de la campaña que lo llevó a la Casa Rosada y que hasta antes del ataque a Nadia Beller figuraba como estrecho asesor de Rodrigo Paz.

Ahora que estalló el escándalo, la prensa argentina se ha encargado de resucitar esa vieja amistad entre el mandatario y el reconocido agitador digital: “la historia de un vínculo cercano del que ahora nadie quiere hacerse cargo”, tituló Clarín ayer. La palabra “vínculo” es clave en todo lo que está pasando y es lo que obliga a revisitar el paso de Cerimedo también en Chile, una historia que –hasta ahora– arroja más sombras que certezas.

En efecto, se sabe que Cerimedo, dueño de Numen Group, trabajó en las campañas del rechazo al primer plebiscito constitucional y que su empresa tenía una filial en Chile, Numen SpA, creada en abril de 2022 por el abogado Enrique García Arancibia. Cerimedo, también, fue sindicado por una investigación de La Bot sobre mercenarios digitales, como el encargado de una serie de operaciones de desinformación, entre ellos, una cuestionada encuesta que dio por ganadora a la opción rechazo.

A propósito de esto último, el sondeo de la empresa de Cerimedo, publicado por El Mercurio en septiembre de 2020, terminó por revelar que detrás de esta operación estaba un grupo de empresarios de derecha agrupados en lo que se conoció como “Casa Común”, una suerte de comando por el rechazo al plebiscito por una Nueva Constitución, con sede en Vitacura, encabezado por Gonzalo de la Carrera.

Lo que no se sabía hasta ahora es que dos miembros activos de ese comando que encargó encuestas “truchas” a Cerimedo fueron reclutados por el Presidente José Antonio Kast para trabajar en La Moneda, más específicamente en el segundo piso del Palacio de Gobierno: Alejandro Irarrázaval, el jefe de asesores, e Ignacio Dülger, parte del mismo círculo de colaboradores hasta el 11 de agosto pasado, cuando renunció a dicho cargo.

En estos momentos, la sombra de Fernando Cerimedo sobrevuela La Moneda.

“Casa Común” y Alejandro Irarrázaval

Apenas estalló el escándalo por la encuesta realizada por Cerimedo, el ex presidente del directorio de Codelco y miembro de la “Casa Común” por el Rechazo, Gerardo Jofré, salió a explicar dos días después del plebiscito las razones de la diferencia de 36% menos que el sondeo adjudicó a la opción ganadora, en este caso el Apruebo.

“Cuesta mucho saber por dónde estuvo la equivocación, pero de que nos equivocamos, nos equivocamos claramente”, comentó el exejecutivo de la estatal a La Tercera, luego de una serie de cuestionamientos realizados por encuestadores chilenos como Roberto Méndez, expresidente de Adimark GfK, y Cristián Valdivieso, director de Criteria.

Fernando Cerimedo, en el mismo artículo, aseguró que “el error estuvo en que analizamos y proyectamos los datos con voto obligatorio, 100% de asistencia de votantes”, excusándose también en que Numen no era una encuestadora, sino una empresa de marketing digital político.

El exdiputado Gonzalo de la Carrera, consultado al respecto por la Unidad de Investigación de El Mostrador, aseguró que Cerimedo llegó recomendado por uno de los empresarios que participaban en la organización, y que “nos vendió una encuesta que estaba más perdida que el teniente Bello”. “No sabía que también estaba metido en el tema de los bots, han pasado muchos años”, agregó el exparlamentario (PNL).

Para ese plebiscito en Chile, la “Casa Común” por el rechazo transparentó que se trataba de una organización sin vínculos con partidos políticos, liderada por un grupo de hombres de negocios, entre ellos, el fundador de la cadena Big John, Juan Pablo Correa; el agricultor Juan Cox y los empresarios José Pedro Undurraga, vinculado a la universidad Andrés Bello, y el ingeniero comercial dedicado al rubro agrícola, Alejandro Irarrázaval.

Irarrázaval en ese tiempo no estaba en el radar del mundo político, aunque en la derecha era reconocido por su amistad con José Antonio Kast desde la época en que ambos estudiaban en la Universidad Católica y se vincularon al gremialismo. Sobre su participación en “Casa Común”, Gonzalo de la Carrera asegura que Irarrázaval no “tuvo un rol muy importante”.

Pese a que el exdiputado desconoce una participación activa de Cerimedo en otros ámbitos –más allá de las encuestas–, lo cierto es que el argentino ya era conocido por encabezar el equipo de estrategia digital que llevó a Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil en 2018 y tuvo un rol relevante en todo el proceso constituyente chileno. De hecho, su socio en la empresa Numen, Enrique García Arancibia, fue uno de los 12 árbitros del Comité que decidiría la admisibilidad de la nueva Constitución.

En la Derecha Diario, un medio de propaganda de su propiedad, Cerimedo comentó –incluso– estar “muy feliz” por el nombramiento de los árbitros, señalando que “se trabajó para rechazar una Constitución propuesta por la gestión de Gabriel Boric, con la idea de hacer una mejor y se va a hacer”, rescató en ese tiempo el reportaje de La Bot, publicado en Ciper.

No solo eso, en el programa “Intratables”, de Argentina, el actual diputado de LLA y exdirector de comunicación digital de la campaña de Javier Milei, Agustín Romo, aseguró que Fernando Cerimedo no solo trabajaba en la campaña de Milei. “Sí, Fer trabaja con nosotros y sí, trabajó en la campaña de Kast y Bolsonaro”, sostuvo.

El otro asesor de La Moneda

Además de Alejandro Irarrázaval, en el proyecto para derrotar a la opción Apruebo trabajó Ignacio Dülger, también reclutado por José Antonio Kast para trabajar en el segundo piso de La Moneda, cargo que se supo hace unos días abandonará para asumir a contar del 1 de septiembre como director ejecutivo de Acción Republicana, el movimiento político fundado por el actual Presidente que sirvió de plataforma para fundar el Partido Republicano.

Dülger, abogado de la Universidad de Los Andes y Consejero Regional Metropolitano es un colaborador muy cercano a Kast, ha trabajado en todas sus campañas políticas y ha estado en la palestra estos últimos días, tal como informó El Mostrador en una nota reciente, luego de que el reconocido troll de ultraderecha “Neuroc” –Ricardo Inaiman Barrios– anunciara su suicidio digital, junto a “Dress”, otro de los acusados de participar en la red de amplificación de posteos que presentaban a la excandidata Evelyn Matthei perdida y sin articular bien sus ideas.

Al momento de despedirse de X, Neuroc aseguró que ambos se retiraban aburridos de que nadie “nos da las gracias” y de solo recibir “críticas” del Partido Republicano. Antes de retirarse de la red social, Neuroc reveló que otra cuenta acusada de pertenecer al ecosistema de trolls de extrema derecha, “Make Chile Fome Again”, era del asesor del segundo piso Ignacio Dülger.

Desde el entorno de Dülger, confirmaron a El Mostrador que este efectivamente trabajó en “Casa Común”, pero que nunca tuvo una relación estrecha con Fernando Cerimedo. Respecto de los dichos de Neuroc, también aseguraron que el exasesor de Kast no es el administrador de la cuenta con la que lo vincularon.

Toda esta controversia, por cierto, se da justo en un momento en que el propio Presidente Kast aseguró hace pocos días estar en contra del hostigamiento digital y las funas dirigidas a periodistas. “Es casi instantáneo: uno dice algo y aparecen los famosos trolls. Para uno y otro lado los condeno”, comentó.

La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con la Presidencia, buscando aclarar si efectivamente Fernando Cerimedo participó en la campaña de José Antonio Kast y si el mandatario estaba al tanto que dos de sus asesores más cercanos trabajaron con el agitador digital detenido actualmente en Bolivia, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.