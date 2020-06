Senador Ossandón da positivo para Covid-19 por segunda vez: "En esta oportunidad los síntomas son mucho más complejos"

A través de sus redes sociales, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, confirmó que dio positivo para COVID-19 por segunda vez y llamó a la ciudadanía a no confiarse de una eventual inmunidad.

El parlamentario se encuentra en la Clínica Santa María desde el domingo en la noche, luego de presentar síntomas “más complejos” que el 18 de mayo, cuando arrojó positivo por primera vez. "En esta oportunidad los síntomas son mucho más complejos. Estoy muy preocupado porque, si esto me pasó a mí, igualmente le puede pasar a muchos chilenos y chilenas", dijo Ossandón en una declaración pública.

"Se suponía que luego del cuidado de 14 días yo gozaba de inmunidad, como nos ha dicho la autoridad, lo que a juicio de lo que me pasa, no es tan así", añadió el ex candidato presidencial, quien además advirtió a quienes se han recuperado de la enfermedad "no confiarse", ya que el contagio puede ocurrir igual luego de la recuperación.