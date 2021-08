Miguel Ángel Aguilera seguirá en Santiago 1: Corte de San Miguel confirmó la prisión preventiva del exalcalde

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la prisión preventiva de Miguel Ángel Aguilera, exalcalde de la comuna de San Ramón, quien se encuentra cumpliendo la cautelar en Santiago 1, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.

En el fallo dividido, la sala integrada por los ministros Diego Simpértigue, Dora Mondaca y el abogado (i) José Ramón Gutiérrez– ratificaron la resolución impugnada, dictada por el 15° Juzgado de Garantía de Santiago.

“Que del mérito de los antecedentes y lo expuesto por los intervinientes en la presente audiencia se desprende que, en este estadio procesal, se encuentran suficientemente acreditados y justificados los presupuestos materiales de las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal de los delitos por los que se formalizó investigación respecto del imputado”, sostiene el fallo.

“Que respecto a la concurrencia de la letra c) de dicho artículo, estos sentenciadores consideran que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, atendida la naturaleza de los delitos materia de la formalización, su forma de comisión, pluralidad y bienes jurídicos protegidos con el establecimiento de los tipos penales correspondientes”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se confirma la resolución apelada de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, dictada por el 15° Juzgado de Garantía de Santiago en los autos RIT 3143-2018, que ordenó la prisión preventiva del imputado Miguel Ángel Aguilera Sanhueza”.

En la resolución, el ministro Simpértigue, quien comparte la decisión de aplicar medidas cautelares personales, estuvo por imponer la cautelar de privación de libertad total en su domicilio más arraigo nacional.

El pasado 26 de julio, el 15° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra el ex alcalde ex PS, por representar "un peligro para la seguridad de la sociedad”. En la audiencia, la magistrada Mariela Hernández no titubeó en calificar los delitos cometidos por Aguilera como graves, puesto que “se ha puesto en riesgo la democracia” y “el estado de derecho”.