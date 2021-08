Junta regional DC define a Eugenio Ortega Frei como candidato a senador en la RM

La junta regional de la Democracia Cristiana (DC) en la Metropolitana definió que el candidato a senador por la macrozona será el actual timonel metropolitano del partido y nieto del asesinado presidente Eduardo Frei Montalva; Eugenio Ortega Frei.

Este domingo se realizó la votación en la que el hijo de la ex senadora Carmen Frei saco 65 votos (96%), frente a Laura Albornoz que obtuvo 3 votos (4%).

En la decisión participaron las presidentas y presidentes comunales DC y los delegados territoriales.

Ortega Frei es ex esposo de la ex ministra Javiera Blanco y en 2014 renunció a la gerencia corporativa de Barrick Gold para "no ser pretexto que se critique de manera infundada" a su ex pareja.

Eugenio Ortega Frei renunció a su cargo como gerente de Asuntos Corporativos de Barrick Gold en medio de una crítica transversal tras su nombramiento en la minera, la cual llevaba adelante el polémico proyecto aurífero Pascua-Lama.

El domingo pasado la DC cerró el plazo para la inscripción de precandidaturas, ahora ellas deben ser ratificadas por la junta nacional del sábado 21.