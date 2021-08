José Antonio Kast y su aspiración presidencial: "Podemos dar una gran sorpresa"

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast se refirió el domingo a su intención de estar en la papeleta para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en noviembre, una situación que colocaría al candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, en una posición compleja, ya que le restaría votos.

Sobre esto, Kast dijo el domingo en Estado Nacional que "cuando escucho estas cosas yo digo pucha que le tienen poca fe al candidato que llevaron a las primarias y que salió electo, porque si creo que yendo dos candidatos de derecha no pasa ninguno a segunda vuelta, quiere decir que se volvió a los tres tercios y que ese candidato no va a llegar más allá de un tercio y por lo tanto no puede ganar".

También descartó estar negociando para asumir una candidatura al Senado, asegurando que estará en la primera vuelta. "Hoy día ya está Sebastián Sichel en carrera y yo creo que si fuera tan mal candidato deberían pensar en cambiarlo", sostuvo.

"Creemos que a diferencia de hace cuatro años, con un partido, con un centro de estudios, con un movimiento social, con un trabajo que estamos haciendo desde ya con los apoderados de mesa, podemos dar una gran sorpresa", dijo Kast.

En relación a un "cierre de puerta" desde el comando de Sichel para un pacto con el sector, el ex candidato presidencial señaló que "nosotros entendimos ese mensaje y estamos trabajando una propuesta parlamentaria propia y ya firmamos un pacto electoral con el Partido Conservador Cristiano y es el Frente Social Cristiano. Estamos muy contentos porque vamos a poder llevar candidatos militantes de ambos partidos o independientes a lo largo de todo Chile".

Además manifestó tener diferencias con el candidato de Chile Vamos: "Vamos a ir viendo cuáles son las diferencias. Si yo paso a la segunda vuelta voy a necesitar el apoyo de Sebastián Sichel para ganar y si él pasa a la segunda vuelta él necesitaría mi apoyo, pero tendríamos que sentarnos a conversar".