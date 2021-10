Diputado Pepe Auth y acusación constitucional contra Piñera: "Lo que me hace más ruido es que no es por una acción, sino que en la práctica está acusando al Presidente por ser como es"

El diputado Pepe Auth es uno de los integrantes de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, liderada por la socialista Maya Fernández, e integrada también por Paulina Núñez (RN), Virginia Troncoso y Florcita Alarcón.

En entrevista con Radio Infinita, Auth dijo que ha leído el libelo acusatorio presentado ayer por la oposición, y reconoció que le genera "ruido" su contenido: "Todavía no termino de leer la acusación, pero es porque la estoy leyendo con mucha profundidad y subrayando y haciéndome preguntas, lo que me hace más ruido es que la acusación no es por una acción, sino que en la práctica está acusando al Presidente Piñera por ser como es".

"Creo que yo nunca he votado por Piñera ni lo habría hecho y las características de su comportamiento, y eterna convivencia entre los negocios y la política, me habrían hecho imposible votar por él, pero la gente votó por él", manifestó el parlamentario, cuyo voto en la comisión revisora es una incertidumbre.

Asimismo, el diputado manifestó su rechazo con el momento en que se presenta esta acusación, considerando que su votación en Sala se proyecta para el 8 de noviembre, pocos días antes de la primera vuelta presidencial, el 21 de ese mismo mes.

"Tengo una opinión política contraria a la oportunidad de la presentación de la acusación, a mí me parecía que presentarla 30 y tantos días antes de la elección y contaminar la elección con una acusación constitucional era negativo, incluso para las candidaturas de aquellos que la presentan, candidaturas además con las que yo simpatizo", manifestó Auth.