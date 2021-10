La enredada explicación de asesora de Kast sobre su rechazo al derecho a la vivienda: "Tenemos que tener derecho a disfrutar de nuestro país"

La arquitecta y aspirante al Senado (con cupo del Partido Republicano), Beatriz Maturana, quien también es parte del comando del candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, entregó una enredada explicación sobre su rechazo al derecho a la vivienda. Esto, en el marco del encuentro "Sueños de Ciudad", organizado por el movimiento Conce es Conce y Pauta.

En la instancia, la editora de Pauta, Constanza López, preguntó a Maturana: "¿Están de acuerdo con que la vivienda tenga estatus de derecho constitucional?". "No", respondió la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

"La respuesta es no, porque la vivienda es, como muchos otros aspectos que... Tenemos que tener derecho a disfrutar de nuestro país, de nuestras oportunidades. Yo creo que no podemos dar derecho por cada cosa... Derecho, no, no me parece", dijo la candidata a senadora.

Video vía Twitter: @gonzalowinter

El registro fue compartido por el diputado Gonzalo Winter (CS) en su cuenta de Twitter. "¿Tiene Kast equipos de personas realmente preparadas para enfrentar los desafíos políticos y sociales que se avecinan? Esto responde su vocera de ciudad y vivienda. Sin edición", sostuvo.

El candidato del Partido Republicano respondió a Winter. "Quizás no te guste su respuesta por tu deformación ideológica, pero te adjunto el curriculum de la candidata al Senado, Beatriz Maturana. Mándame el de tu candidato a Presidente y comparamos 'nivel de preparación', comentó.