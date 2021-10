Alcaldesa Hassler apoya manifestación de vecinos en defensa del Parque Forestal por Línea 7 del Metro: "Es un corredor ecológico fundamental"

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), junto al Concejo Municipal y los diputados Gonzalo Winter (CS) y Maya Fernández (PS), acompañaron esta mañana a vecinas y vecinos por la defensa del Parque Forestal, quienes manifestaron su preocupación ante la construcción de la línea 7 del Metro.

Entre las agrupaciones presentes estuvieron, el Barrio que Queremos, Comité Adelanto Parque Forestal, Junta de Vecinos N°1 Parque Forestal, Junta de Vecinos N°2 Bellas Artes, Rosal Organizado y Asamblea Winkul Bellas Artes, comunidades que frecuentemente han cuidado y protegido el lugar.

De manera transversal, representantes de todos los sectores señalaron que el objetivo de la convocatoria no es oponerse al proyecto de Metro, si no que se está solicitando -a través de un recurso de reclamación en apoyo a organizaciones, vecinos y vecinas del sector, presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)- establecer un trazado que no afecte al Parque Forestal.

En el lugar, las autoridades y organizaciones sociales realizaron un llamado a tomar conciencia y estar alerta debido al contexto de crisis medioambiental en el mundo.

“Estamos aquí para manifestar nuestra defensa al parque y la voluntad conjunta de que podamos decir al mismo tiempo, sí al metro y sí al Parque Forestal. Este es un parque centenario, de disfrute de toda la comunidad de la Región Metropolitana, que viene aquí diariamente y que es además un corredor ecológico fundamental frente a la crisis climática”, dijo la alcaldesa Hassler.

Por su parte, el secretario del Comité de Adelanto, Preservación y Patrimonio del Parque Forestal, y representante de las comunidades, Ricardo Loebell, pidió defender el carácter patrimonial del lugar.

“Lo que se cuestiona hoy aquí es que deba sacrificarse un parque con valor histórico y cultural, que alberga árboles plantados hace más de un siglo con ocasión de la celebración del primer centenario de la república y que fue declarado zona típica, precisamente para asegurar su protección”, señaló.

A su vez la jefa comunal entregó detalles sobre la estrategia jurídica que tomarán el municipio y las comunidades para proteger el parque.

“Continuaremos con una defensa del parque en conjunto con la comunidad. Para ello hemos presentado dos recursos de reclamación, uno por parte de la comunidad que cuenta con el patrocinio del municipio y que fue acogido a tramitación y por tanto continuará adelante", indicó la alcaldesa Hassler.

"El que fue presentado por parte del municipio, no fue acogido por términos de formas, y por tanto llevaremos la reclamación al Tribunal Ambiental, utilizando las posibilidades que nos entrega institucionalidad ambiental para hacer un planteamiento tan necesario respecto del resguardo del parque”, precisó la autoridad.

Junto con ello, el diputado Gonzalo Winter, aclaró los comentarios surgidos en los últimos días con respecto a este proyecto, haciendo un llamado a buscar alternativas que resguarden y vayan en cuidado del medio ambiente.

“Lo primero que hay que señalar es que en la opinión pública se ha dicho algo que es mentira, que es que los vecinos del Parque Forestal son anti Metro. El que diga que los vecinos son anti Metro es un mentiroso y entra de manera falaz y malintencionada a la discusión", dijo el legislador.

"Lo segundo que hay que dejar con toda claridad es que es perfecta y técnicamente posible construir el metro y tener una estación que esté en el lugar correcto, sin tener que destruir nuestro patrimonio medioambiental e histórico”, manifestó el parlamentario.

A sus palabras se sumó la concejala Yasna Tapia, presidenta de la Comisión del Medioambiente del Concejo Municipal de Santiago, quien entregó detalles de las especies que se verán comprometidas con esta obra.

“Son alrededor de 267 especies las que se van a haber afectadas, además del subsuelo y la napa subterránea. De ellos, 51 van a ser talados. Lamentablemente no hay un plan de cuidado medioambiental al respecto que sea sólido y que dé garantía del resguardo del entorno. Nuestro mismo Concejo votó de forma unánime respaldar la voz de nuestros vecinos y vecinas, lo que no ha sido solo en nuestro período, si no también en el anterior”, expuso la concejala.

Desde hace varios años, la Municipalidad de Santiago, junto a vecinas y vecinos, han presentado observaciones de la comunidad y entregado antecedentes para respaldar las inquietudes de quienes habitan en torno al Parque Forestal, con el propósito de garantizar que los proyectos que se realicen en el territorio no perjudiquen la calidad de vida de quienes residen y visitan la comuna.

En la actividad, participaron las concejalas Dafne Concha, Marcela Urquiza, Camila Davagnino, Yasna Tapia, Virginia Palma y el concejal Santiago Mekis.