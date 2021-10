Claudia Huaiquimilla y su película sobre el Sename: “Tuve la oportunidad de ir uno de los centros, pensé que iba a una casa de acogida pero entré a una cárcel”

El pasado jueves 21 de octubre se estrenó en salas comerciales e independientes la primera película chilena desde la reapertura de los cines, “Mis hermanos sueñan despiertos” es el segundo largometraje de la directora Claudia Huaiquimilla.

Su opera prima “Mala Junta” (2016) estuvo en distintos festivales como Toulouse, La Habana y fue bien recibida por la crítica, la directora contó en una conversación El Mostrador que fue luego de que mostraran el filme en centros del Sename que comenzó la idea de “Mis hermanos sueñan despiertos”.

“Tuve la oportunidad de ir a mostrar Mala junta a uno de los centros del Sename y al entrar fue una de las funciones que encontrado más bonitas que he tenido porque ellas y ellos entendieron parte de la película que otros espectadores no pero a la vez fue súper fuerte la experiencia porque yo pensé que iba a llegar a una casa de acogida pero entré a una cárcel”, comentó Huaiquimilla.

El filme se estrenó oficialmente en la 74º Festival Internacional de Cine de Locarno y cuenta la historia de Ángel y su hermano menor Franco, dos adolescentes que están recluidos en un centro carcelario del Sename. La película se centra en la relación de hermandad entre ellos y el grupo de amigos con los que pasan los días compartiendo sus sueños, anhelos y preocupaciones, dentro de un contexto desolador de encierro y castigos. Todo cambia cuando un joven nuevo ofrece un posible escape.

El elenco está liderado por los debutantes Iván Cáceres y César Herrera, acompañados por Paulina García (Oso de plata por “Gloria”), Andrew Bargsted (“Mala Junta”), Julia Lübbert (“Rara”) y Sebastián Ayala (“El reemplazante”), entre otros.

Investigación y recopilación de testimonios

La película co-escrita por Huaiquimilla y Pablo Greene, quién también es productor, está basada en distintos casos relacionados con el Sename, además de un trabajo de investigación, de observación y recopilación de testimonios luego de visitas que realizaron con el equipo del filme.

Para la cineasta el Sename “es algo que parece que no miramos, un lugar de la sociedad que no estamos atendiendo por desconocimiento. Al entrar me sentí sumamente convocada y me vino la pregunta a la cabeza: qué hago yo como artista? La verdad es que no pretendo contar la verdad del Sename sino más bien una aproximación libre y emocional de lo que significó para nosotros como equipo conocer esta realidad”, expresó.

Uno de los casos que inspiró a la Huaiquimilla fue el incendio que ocurrió en un centro en Puerto Montt que le ocasionó la muerte a diez adolescentes en 2007. La cineasta expreso que ella se interesa en lo que no está en los archivos judiciales sino que en las identidades de los adolescentes que fallecieron. En ese sentido la cineasta buscó expresar desde su posición como artista un punto de vista sobre un tema país relevante que además atañe los derechos de la niñez.

“Lo que más me interesó a mi en el fondo es cómo puedo hacer mi aporte, lo que no estaba encontrando en las investigaciones, empecé a ver mucha información deshumanizada y necesitaba ver esas historias y rostros detrás de esas cifras y una de las que más me impacto fue lo que ocurrió en Puerto Montt y tampoco hay mucho sobre qué es lo que pudieron pensar estos niños que los llevo a tomar esta decisión precipitada”, comentó

Además añadió que “¿Quiénes podrían haber sido estos niños? ¿Qué soñaban? ¿Qué aspiraban? ¿Qué querían? y me interesa poder ver que mas allá de esta etiqueta de joven Sename, son jóvenes que tenían ilusiones y sueños”.

La construcción de los personajes

Claudia Huaiquimilla relató que hubo un trabajo de la construcción de los personajes importante para no caer en estereotipos, además de realizar un trabajo ético, en ese sentido esa fue una de las razones para que la cineasta trabajara la ficción.

“Yo prefiero trabajar la ficción para rescatar emocionalmente lo que pudo significar para nuestro equipo el conocer esta realidad pero ocupar la ficción de manera ética y respetuosa para contar una historia que convoque pero sin exponer la intimidad de niñes y jóvenes”, sostuvo.

Además de los adolescentes Huaiquimilla destacó la labor que realizan los profesores en los centros, en la película una de ellas es representada por la actriz Paulina García.

“Conocimos profesores de trato directo que realmente se la jugaron por llevar a un espacio de un taller artístico los chiquillos pero están sometidos a la misma violencia institucional y no tienen muchas herramientas para poder generar un cambio real. Tienen jornadas de trabajo que a veces son súper abusivas entonces eso intentamos trabajar con el personaje de Paulina García y eso es también hacer justicia y no trabajar con estereotipos ni de los niños ni de quienes puedan estar a cargo que a veces pueden ser situaciones frustrantes”, expresó.

Filmada durante el Estallido Social

“Mis hermanos sueñan despiertos” fue grabada a finales de 2019 en Santiago y en Rancagua, es más según relató la directora la pre-producción comenzó dos días después del inicio del Estallido Social.

“La grabamos durante la rebelión popular y habían barricadas y protestas al costado de nuestras locaciones, en uno de los colegios se llevaban acabo cabildos ciudadanos mientras filmábamos y en otra locación los chicos se tomaron el colegio que era el INBA y nosotros no íbamos a impedir eso ni reclamarles porque estamos a favor del porqué estaban realizando la toma entonces en verdad lo que hicimos fue dialogar y yo ir y conversar con ellos y finalmente cruzar caminos porque finalmente la película también estaba hablando de lo que se hablaba en las calles”, explicó Huaiquimilla.

El éxito de la película en los festivales de cine

La película se estrenó oficialmente en el Festival Internacional de Cine de Locarno para el equipo fue la primera película que pudieron ver en pantalla grande luego de que las salas de cine cerraran debido a la pandemia.

“Fue sorpresivo y súper emocionante Locarno porque fue la primera vez película que fuimos a ver en el cine y allá el tema de protocolos estaba mucho mejor entonces la sala estuvo llena entonces ver algo colectivo fue súper emocionante”, dijo.

Además, el equipo estuvo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara donde la película fue galardonada con el Premio Mayahuel como la mejor película iberoamericana de ficción, además de recibir los premios de mejor actor por el trabajo de Iván Cáceres, protagonista de la película y mejor guión para Huaiquimilla y Pablo Greene. También en el Festival Internacional de Valdivia “Mis hermanos sueñan despiertos” obtuvo la máxima distinción. Actualmente, la película se puede ver en distintas salas de cine del país.

“Hubo 17 meses sin que hubiera una película chilena en cartelera y creo que es una batalla difícil pero era necesario hacer ese gesto de retomar estos espacios y poder visionar colectivamente nuestras propias historias me parece que es fundamental”, concluyó la cineasta.