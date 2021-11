Mesa de la Convención tras elecciones del domingo: "Haremos los mejores esfuerzos por cumplir con nuestra labor"

La mesa directiva de la Convención Constitucional abordó en un comunicado los resultados de las elecciones del 21 de noviembre, en las que el candidato presidencial de Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, y el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, lideraron las preferencias y pasarán a segunda vuelta.

"Quisiéramos reconocer a Gabriel Boric y a José Antonio Kast, quienes ayer fueron enfáticos en que resguardarán este proceso constituyente", indicaron en la declaración.

“Para Chile, es muy importante contar con su compromiso en esta enorme labor que es escribir la Carta Magna que guiará nuestros destinos por las próximas décadas. Una nueva Constitución para todas y todos los chilenos. Una Constitución que nos una poniendo en el centro la dignidad de las personas y que garantice la paz social erradicando cualquier forma de desigualdad y violencia”, agregaron en el documento.

También señalaron que "no nos corresponde analizar resultados electorales: la Convención Constitucional no responde a una contingencia específica (...) No obstante, por supuesto que reflexionamos sobre lo que la ciudadanía manifiesta y más que nunca, nos comprometemos a seguir adelante con nuestro cometido".

“Tengan la certeza que hoy, más que nunca, haremos nuestros mejores esfuerzos por cumplir con nuestra labor y demostrar con hechos nuestro compromiso con todas y todos los chilenos, convocando a todos los sectores democráticos para construir en colaboración, con humildad y sin exclusiones”, cerraron.