Izkia Siches y el uso del miedo en la campaña de Kast: "Eso le puede permitir ganar, pero al día siguiente va a tener una sociedad fracturada"

Tras su reciente incorporación como jefa de campaña de Gabriel Boric - y luego de renunciar al Colmed - Izkia Siches reafirmó la postura de incorporar todas las buenas ideas de todos los sectores, descartando que el programa del candidato esté escrito en piedra.

"Este es un momento de escucha y el que yo lidere la candidatura de Gabriel Boric va en la línea de poder hacer una acción más ciudadana y espero ir a escuchar a las personas. Si las personas nos dicen que vamos caminando en un camino que no es el que ellos quieren, creo que nosotros tenemos que evaluar esas medidas. Sin duda que nunca hay que dejar los programas escritos en piedra, pero hay una orientación del país que uno quiere construir", puntualizó en entrevista con El Mercurio.

Siches afirmó que en su impresión, sectores de extremaderecha han "copiado de libro" escenarios electorales que rinden réditos en base al miedo. "Saben que una cosa que termina movilizando puede ser el miedo. El discurso del candidato opositor se basa en eso y creo que eso le hace mal a Chile y frente eso me rebelo como ciudadana. Creo que esa es una mala forma de hacer política (...) El miedo no le hace bien al país y ni siquiera le va a servir al candidato opositor porque eso le puede permitir ganar, pero al día siguiente va a tener una sociedad fracturada".

La nueva jefa de campaña de Boric rechazó las agresiones que ha sufrido el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast y llamó a no caer en esas prácticas. "Las personas que no quieren contribuir con ese candidato, lo peor que puede hacer es agredirlo o funarlo o golpearlo. Eso es algo que puede terminar haciendo una ebullición de esa candidatura. Entonces, además de pedir que vivamos en paz, pido que la gente no sea ingenua porque esto favorece a ese candidato", añadió.

Sobre la DC, manifestó que "muchas de las personas que han participado, de la DC y de otros partidos, sin duda que tienen la oportunidad de tener la perspectiva de este nuevo Chile" y tomó distancia del alcalde Daniel Jadue, quien tildó de "individualistas" a los votantes de Parisi. "El mensaje que requiere hoy día el país es ir a convocar y escuchar a cada una de esas personas y creo que hay que ser muy cautelosos y cuidadosos con los rubros y funciones que tienen muchos", dijo.