Monckeberg por “estado de reflexión” de sus pares en la Convención: es “anticipado y aventurado”, pero que entiendan que “podemos aportar”

El convencional Cristián Monckeberg, de Renovación Nacional y Vamos por Chile, declaró esta mañana, que espera que la izquierda entienda que en la Convención “podemos aportar y que tenemos propuestas y tenemos ideas, porque hasta el minuto la verdad es que no hemos sido muy escuchados", señaló como parte de su bloque político.

El ex parlamentario y constituyente por el Distrito 10, abordó el "estado de reflexión” ante un posible retiro que informaron sus pares oficialistas en el órgano constituyente, luego de la primera votación en el pleno que se dio este lunes. Palabras de las cuáles posteriormente se retractaron, asegurando que no van a renunciar a la Convención, pero que no existe "moderación" en las normas aprobadas.

Es por esto, que en entrevista con Cooperativa, Monckeberg afirmó que "la reflexión desde el punto de vista político, una reflexión de abandono, en torno a qué vamos a hacer con el Plebiscito de salida, yo creo que es absolutamente anticipado y aventurado" y recalcó que "es evidente que a nosotros nos eligieron para trabajar y sacar adelante un proceso constituyente, y nadie -que yo sepa o haya visto- hizo campaña pensando en un Rechazo en el Plebiscito de salida".

En esa línea, para el convencional, “el capítulo constitucional yo creo que hay que cerrarlo de buena manera y no dejarlo abierto, porque si nosotros imponemos mayoría circunstanciales en la Convención y no escuchamos a un sector, puede pasar que se va a aprobar esa Constitución e inmediatamente al día siguiente va a empezar la campaña para cambiar esa Constitución, entonces no tiene sentido".

"Tratemos de darle certezas a la gente, que es a lo que nos mandató", añadió. .

Mockenberg señaló que entiende “que la primera votación, normas que se aprobaron que no fueron lo que uno quisiera o esperaría, puede llevar a declaraciones anticipadas, pero hay que seguir trabajando".

No obstante, enfatizó en que "yo espero que se entienda por la mayoría de la izquierda en la Convención, de que nosotros podemos aportar y que tenemos propuestas y tenemos ideas, porque hasta el minuto la verdad es que no hemos sido muy escuchados, pero está bien, uno nunca tiene que dejar de intentarlo".

Y agregó que "coincido que en esta primera etapa las propuestas que vienen de nuestro sector normalmente no son analizadas con mucho cariño, y esa es la verdad, y normalmente se rechazan", ya que "cuando vienen con nuestras firmas no son miradas con mayor objetividad, simplemente se dejan de lado, no estoy contando un cuento distinto, y es lo que hemos apreciado".