Convención rechazó artículo que buscaba prohibir los zoológicos: "No son animales que fueron sacados de su habitat natural, sino que son animales dañados"

La Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional rechazó el artículo de su informe que buscaba prohibir los zoológicos, el cual postulaba que la "fauna silvestre no será objeto de exhibición" y había sido aprobado en general anteriormente el 12 de febrero, obteniendo 11 votos a favor y siete en contra.

De acuerdo a lo postulado por los creadores de la idea, quienes están ligados a Pueblo Constituyente, la intención no es cerrar los zoológicos, sino que convertirlos en ecoparques o santuarios, donde el enfoque sea la conservación animal y no la entretención de personas.

Sin embargo, esta iniciativa fue suprimida luego de que el convencional Pablo Toloza (UDI) solicitara una revisión, puesto que piensa todo lo contrario. Por esto, señaló que son "dos millones de personas visitan anualmente los zoológicos en nuestro país. Más de 300 mil alumnos conocen los animales a través de estos zoológicos anualmente, que no tendrían otra forma de hacerlo si no es a través de estos lugares. Lo que no se conoce no se quiere ni se cuida".

"Los animales que están en los zoológicos no son animales que fueron sacados de su habitat natural, sino que son animales dañados", agregó el constituyente del Distrito 3.