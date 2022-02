España se muestra "esperanzada" ante llegada de Gabriel Boric a la Presidencia

El secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe de España, Juan Fernández Trigo, elogió lo que será la llegada del Presidente electo, Gabriel Boric al Palacio de la Moneda y aseguró que el Gobierno español confía en el próximo Ejecutivo.

"Nosotros estamos esperanzados con este Gobierno. Creemos que atiende a unas demandas de cambio social y sabemos que tiene dificultades por delante al no contar con mayorías evidentes, pero estamos confiados", señaló.

Asimismo, Fernández aseguró que el 11 de marzo, día en que Gabriel Boric asuma la Presidencia, será "un día positivo en la región, donde hace falta una izquierda democrática y comprometida con los derechos humanos", añadió.

"El Presidente electo está lanzando unos mensajes muy positivos. La propia decisión de elegir a una ministra de Relaciones Exteriores cuya trayectoria se ha realizado en el ámbito de los derechos humanos nos da bastante esperanza", aseveró.

Por otro lado, abordó que lo que será el traspaso de mando del Presidente Sebastián Piñera hacia Gabriel Boric, lo que a su parecer, simboliza "un cambio generacional, pero al mismo tiempo moderado".

De todas formas, Fernández Trigo llamó a no caer en "maximalismos", agregando que no es conveniente guiarse "exclusivamente por lo que ha sido una campaña electoral en la cual ha habido una diferencia no excesiva pero notable entre los mensajes en la primera y la segunda vuelta".