8M: Directivas UDI-RN presentaron propuestas para combatir la violencia de género contra la mujer

Las directivas de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y de Renovación Nacional (RN) presentaron una serie de propuestas y protocolos en el marco de la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer. Desde la UDI, señalaron que se encuentran trabajando en medidas que equiparen ambos géneros y se desenvuelvan en igualdad de condiciones.

En conversación con La Tercera, La secretaria general de la UDI, María José Hoffman, entregó un mansaje a raíz de la conmemoración del Día de la Mujer y aseguró que su partido "tiene un compromiso profundo y verdadero".

“Comunicarle a la ciudadanía que vamos a seguir trabajando en medidas que logren igualar la cancha, que aumenten las oportunidades de las mujeres. Hoy día seguimos viviendo muchísimas discriminaciones, solo por el hecho de ser mujer, y la UDI tiene un compromiso profundo y verdadero en avanzar hacia allá”, aseveró.

También, presentaron dos propuestas: la primera de ellas, sobre el proyecto de ley de sala cuna universal, haciendo una petición directa al Presidente electo, Gabriel Boric.

“Queremos hacer una petición al Presidente Boric en cuanto a que terminemos con las discriminaciones en materia de sala de cuna. No hay ninguna duda que para una mujer madre un hijo es muy relevante y no puede seguir parado en el Congreso un proyecto tan importante como es terminar con esta discriminación que no permite que donde haya menos de 20 trabajadoras tengan derecho a sala cuna”, espetó.

El segundo proyecto, tiene relación con un post natal para los padres, lo que a su parecer, es una materia que permite que las familias tengan los mismos derechos.

“Una materia que también es simbólica porque si bien este es nuestro día, para las familias es muy relevante avanzar con un post natal para los hombres. Tenemos que entender que la familia se hace con corresponsabilidad y ellos tienen derechos también sobre el criado de sus hijos”, dijo.

Por su parte, desde Renovación Nacional, presentaron un protocolo para prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres en la colectividad. La medida, entregada por la diputada Catalina del Real, en conjunto con la bancada de parlamentarias de la colectividad, busca que las mujeres no pasen por situaciones donde se vulneren sus derechos.

“Este protocolo será sancionado en el mes de abril por nuestro consejo nacional de RN justamente para poder incorporarlos en nuestros estatutos, y será aplicado no solamente a los militantes sino que a todos las autoridades electas de RN, funcionarios del partido y funcionarios públicos, queremos prevenir, sancionar y tener un partido con hombre y mujeres que pueda vivir en paz y erradicar estas prácticas", concluyó.