Furia del Libro recibe por primera vez masiva participación de editoriales extranjeras y regionales

La próxima edición de La Furia del Libro, que se realizará entre el 28 y el 31 de mayo, marcará un hito en la escena editorial chilena al reunir, por primera vez, a más de 330 editoriales, superando ampliamente las cerca de 270 que participaron en su versión anterior en Estación Mapocho.

Este crecimiento no solo refleja la consolidación de la feria como la más importante del país, sino también su compromiso con la descentralización y la apertura internacional, según los organizadores.

En esta edición destaca la participación de editoriales provenientes de regiones y del extranjero. Por primera vez, la feria contará con cerca de 60 editoriales internacionales, la cifra más alta en su historia, junto a 110 editoriales regionales que estarán exponiendo sus libros, ya sea de manera independiente o integrando los mesones colectivos territoriales.

A nivel internacional, participarán sellos provenientes principalmente de Argentina, España y Perú, además de representantes de Uruguay, Colombia y Andorra. Entre ellos se encuentran Libros del KO, Chai, Concreto, Bellaterra Edicions, Verso Libros, Zahorí Books, Godot, Fiordo y Pesopluma, dando cuenta de la proyección latinoamericana e iberoamericana que ha alcanzado la feria.

Mesones regionales: una apuesta concreta por la descentralización

Uno de los ejes principales de esta convocatoria es el fortalecimiento de los llamados mesones regionales: diez espacios que reunirán a ocho agrupaciones editoriales de distintas zonas del país, incluyendo Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Biobío y Los Ríos, además de la red Ediur, que agrupa a editoriales universitarias de regiones.

“Desde que realizamos La Furia del Libro en Estación Mapocho, tenemos el espacio para convocar a editoriales que funcionan lejos de Santiago, colaborando con dinámicas distintas a las habituales. Sabemos que Chile es centralizado y que muchas veces todo ocurre en la capital. Por eso, como feria editorial más importante del país, hemos asumido el desafío de invitar activamente a editoriales de regiones y generar condiciones reales para su participación”, señala Carolina Ruiz.

Este trabajo se ha concretado a través de un programa de apoyo, realizado junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que permite la participación gratuita de editoriales agrupadas territorialmente, incluyendo alojamiento para un representante y apoyo en el traslado de libros.

Desde las propias agrupaciones regionales, la valoración es clara. Gonzalo Muñoz, presidente de Editores del Sur, de la Región de Los Ríos destaca: “Para nosotros es fundamental participar en una instancia tan significativa como La Furia del Libro. Dada la dificultad de mostrar el trabajo editorial de regiones en Santiago, ser parte de un evento de este calibre es una experiencia enriquecedora y una gran vitrina”.

Desde el norte, Felipe Estay, de Satán Editores y coordinador de Editores Atacama, subraya el valor cultural de su participación: “Traemos nuevas voces de la Región de Atacama, con una mirada contemporánea del desierto desde la ilustración, la literatura y la historia”.

En tanto, Juvenal Carreño, coordinador de la Cooperativa Fío-Fío, de la Región del Biobío, enfatiza el impacto de la feria: “Su alcance nacional la convierte en una de las vitrinas más importantes para la edición independiente en Chile. La masividad del evento tiene un impacto directo en la circulación del catálogo y las ventas, lo que contribuye a la sostenibilidad de nuestros proyectos. Finalmente, nos permite posicionar propuestas editoriales del Biobío en Santiago, ampliar públicos y fortalecer redes con otras editoriales, librerías y agentes del sector

Desde Tarapacá, la escritora y editora Roxana Areyuna también resalta el impacto de la feria: “Gracias a La Furia del Libro hemos podido mostrar nuestros talentos y el patrimonio cultural de nuestra región, especialmente la cultura andina aymara, generando redes y alcanzando nuevos públicos”.

Con esta amplia convocatoria, La Furia del Libro reafirma su rol como la principal plataforma de circulación editorial en Chile, promoviendo activamente la descentralización cultural y el encuentro entre lectores, editoriales y territorios diversos.

Información general

Fecha: 28 al 31 de mayo de 2026

28 al 31 de mayo de 2026 Lugar: Centro Cultural Estación Mapocho

Centro Cultural Estación Mapocho Horario: 10:30 a 20:00 horas

10:30 a 20:00 horas Link de descarga entrada gratuita https://ticketplus.cl/events/ la-furia-del-libro-invierno- 2026

Más información: www.lafuriadellibro.com @lafuriadelibro