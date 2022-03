Ossandón acusa quiebre en Chile Vamos tras elección de Elizalde: se deja a “la centroderecha en la indefensión más grande que ha tenido en la historia de Chile”

A menos de una hora de lo que será la ceremonia de juramento e instalación del nuevo parlamento, las bancadas de los partidos, desde la derecha hasta la izquierda, acordaron que el Senador Álvaro Elizalde sea el próximo presidente de la Cámara Alta.

Así lo decidieron los partidos de Chile Vamos Evópoli y la UDI, quienes determinaron apoyar a Elizalde debido a que el Partido Socialista es capaz de influir en los convencionales de su partido y en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para impedir o limitar la idea sobre el término del Senado.

La decisión fue ratificada por la Cámara Alta y no estuvo exenta de discusiones, ya que el Senador Manuel José Ossandón acusó que la derecha queda en una irrelevancia máxima y apuntó un quiebre dentro de Chile Vamos.

"No tenemos ni el Gobierno, en la Convención no nos escuchan, en la Cámara de Diputados cuatro años y aquí se la ha regalado el Senado, que era el último bastión que teníamos para tener una oposición concreta, Algunos senadores que me han antecedido hablaron que uno tiene que ceder en las conversaciones. Por supuesto que tiene que ceder, pero hay que participar en las conversaciones”, advirtió.

Por otro lado, Ossandón era uno de los nombres que barajaba la derecha para asumir la presidencia del Senado, denunciando que existía una negociación paralela.

“Cuando existen dos mesas, una de frente y otra escondida, en el cual fue reconocida por el presidente de la Unión Demócrata Independiente en el cual había otra mesa con el Partido Socialista cosa que nosotros no sabíamos. Y ayer a las 23:00 había una reunión pactada de Chile Vamos y no llegó ni la UDI ni Evopoli”.

Ossandón apunto a partidos de la derecha de generar un quiebre dentro de la coalición debido a las negociaciones con Elizalde.

"Nosotros no hemos quebrado Chile Vamos, no fuimos nosotros y esto que lo sepa bien Chile, nosotros no hemos traicionado nuestro proyecto y jamás estuvimos cerrados a llegar a un acuerdo con los del frente, que tenemos muy buenas relaciones, pero creo que hay un mínimo de convivencia, en el cual estoy negociando en una mesa con una persona, ellas estén en otra escondida negociando otros temas y eso no se hace”, aseveró.

“Yo creo que la historia y la centroderecha chilena, cuando vivamos el proceso en un par de meses más, que estamos viviendo con el Gobierno del Presidente Boric y de la Convención, va a juzgar esta acción secreta que hizo la UDI y Evópoli a espaldas nuestras”, concluyó.