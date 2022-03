Ministro Muñoz defiende impuesto a combustibles "Es razonable, pero ahora no es el mejor momento"

Con la finalidad de revertir el aumento de automóviles en las calles, que afecta el flujo vehicular en las principales ciudades del país, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, defendió la propuesta que busca aumentar el impuesto a los combustibles para potenciar el transporte público. Sin embargo, reconoció que ahora "no es el mejor momento" para llevar a cabo la medida.

En conversación con Cooperativa, Muñoz señaló que "saliendo de la contingencia del conflicto de Ucrania, donde los precios del combustible está particularmente alto, si estamos pensando en que este país quiere avanzar a la carbono neutralidad, reducir emisiones y desincentivar el uso del automóvil, es razonable que el impuesto a los combustibles tiene que aumentar".

En la misma línea, el ministro declaró que no es una idea solamente de él, sino que está respaldada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

"Hoy día el impuesto al diésel es un cuarto impuesto al resto de las gasolinas y el programa de Gobierno del Presidente Boric plantea que el impuesto al diésel debería aumentar. No soy yo solamente quien plantea que es una buena idea; el plan de Gobierno lo plantea", expresó.

"Este no es el mejor momento y habrá que ver cuál es el momento más oportuno, pero el impuesto al diésel es un cuarto impuesto a las gasolinas y eso no se da en otros países, porque la verdad es que no hay muchas razones que justifiquen esa diferencia", remarcó.

Ante la posibilidad de alzas en los precios del transporte público, el titular de la cartera aseguró que, de momento, no se contemplan alzas en las tarifas, aunque reconoció que el precio "debiera estar más caro, del orden de unos 50 pesos sobre el actual".

"Ese aumento no se ha hecho, entre otras cosas, porque yo creo que uno tiene que considerar -y esta es una decisión que más bien compete al ministro de Hacienda y al Presidente de la República- que hay otros impactos, no sólo los financieros, que inciden en una decisión como ésta", concluyó.