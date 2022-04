Analista internacional Pablo Cabrera tras balotaje entre Macron y Le Pen: "La política francesa ha tenido expresiones de rebelión importantes y la guerra en Ucrania las acrecienta"

El investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Pablo Cabrera, abordó la segunda vuelta presidencial en Francia -realizada el domingo-, en la que triunfó el liberal Emmanuel Macron (La República en Marcha) por sobre la ultraderechista Marine Le Pen (Agrupación Nacional).

En las elecciones, Macron obtuvo 58,55% de los votos, mientras Le Pen el 41,45%. De este modo, el representante de La República en Marcha estará otros cinco años en la presidencia francesa.

"Creo que aquí hay elementos que se pueden analizar desde muchas perspectivas, pero la principal perspectiva quizás es cuáles son los grandes problemas que enfrenta Francia que no son muy distintos a los problemas que enfrentan otros países del mundo", dijo Cabrera en conversación con El Mostrador en La Clave.

"Algunos dicen que la elección se podría haber definido como la sobrevivencia o la vivencia de las clases medias en Francia, por los temas que convocaron a esta elección, principalmente la pertenencia de Europa, las pensiones, los impuestos, los temas de inversión, que para nosotros también son familiares", añadió el exembajador de Chile en Rusia y Ucrania.

"Expresiones de rebelión"

El analista internacional destacó que en primera vuelta los partidos tradicionales de Francia (como Republicanos o el Partido Socialista) "quedaron casi en la indiferencia de la población".

Además, señaló que la política francesa "ha tenido expresiones de rebelión importantes y que la guerra de Ucrania se las acrecienta".

"Los miedos y las iras (...) no se han ido con una elección, por eso es muy importante cómo va a reaccionar la población a este resultado y cómo va a reaccionar a qué va a pasar con Ucrania y Rusia en un futuro", añadió Cabrera.

"No hay que perder de vista el tema de la pandemia. El tema de la pandemia es la que ha afligido a la clase media de Francia, que se ha visto muy presionada no solo en temas de acceso al trabajo, sino que también en lo que se refiere a la inflación. El shock inflacionario está amenazando con aumentar si la guerra en Ucrania se prolonga", prosiguió.

Macron

Sobre Macron, manifestó que "representa una suerte de equidistancia entre los dos grandes polos que estaban en lucha en esta elección".

"Por un lado estaba Le Pen, que sacó el 23,2% de los votos, que no es nueva en la política, que su caballito de batalla era cambiar la Constitución y la prioridad de darle estatus y una prioridad a los nacionales franceses por sobre a los extranjeros, eso de cara a los sistemas del Estado benefactor, y las edades de los retiros y los impuestos", comentó Cabrera.

"Por otro lado, (Jean-Luc) Mélenchon, que era la extrema izquierda, podríamos decir que Le Pen la extrema derecha, quería legislar por referendum, que tampoco nos es muy ajeno en los pensamientos de algunos grupos por este lado del mundo, en nuestro particular Chile, o sea cambiar las bases de la quinta república y transformarla en una sexta república", agregó.

El exembajador además señaló que Macron "tuvo una reducción de votos importante, no decisiva, pero no importante, mostrando que la elección no se ha terminado. Se eligió a un nuevo presidente, pero el 12 de julio hay elecciones parlamentarias".