María Elisa Quinteros muestra total conformidad con normas aprobadas en el borrador de nueva Constitución: "Todo se ha aprobado con quórums muy altos, con mucho diálogo"

Durante la jornada de este viernes, la Convención Constitucional se encuentra votando las últimas normas que serán parte de la propuesta de nueva Constitución, lo que dará el paso a la última etapa antes del plebiscito de salida fijado para el 4 de abril.

En conversación con Radio ADN, Quinteros manifestó que "veo que vamos en buen camino, donde se está construyendo la propuesta de Constitución democrática, con inclusión de distintas miradas. Vamos en buen puerto".

En ese sentido, la presidenta del órgano redactor fue consultada sobre las normas que más le gustan, respondiendo que "lo más trascendental es el artículo que declara que Chile es un Estado social y democrático de derecho".

"Cambia totalmente la concepción y nos permite pasar del Estado subsidiario a un Estado fortalecido. Nos da las bases para poner la dignidad de la persona al centro de las políticas públicas", declaró.

En la otra vereda, sobre las normas que no le gustan, Quinteros expresó que no le disgusta ninguna, "porque ha sido escrito en democracia, todos hemos ganado y perdido algo de nuestras iniciativas iniciales y me parece que la democracia es así".

"Hay cosas técnicas que seguramente los abogados constitucionalistas puedan discutir con mucha más riqueza que yo, pero respeto mucho la democracia y todo se ha aprobado con quórums muy altos, con mucho diálogo y eso lo valoro", cerró.