Subsecretaria de las Culturas invita a participar en las más de dos mil actividades del Día de los Patrimonios

Esta mañana la subsecretaria del Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Paulina Soto, estuvo conversando en El Mostrador en La Clave sobre las actividades que se realizarán por el Día de los Patrimonios este sábado 28 y domingo 29 de mayo en todo el país.

"Las más de dos mil actividades inscritas indican que la gente tiene una necesidad y unas ganas clarísimas de encontrarse", sostuvo de la subsecretaria.

Este récord de inscripción de actividades llega luego de dos años en el que el Día de los Patrimonios no se pudo celebrar presencialmente debido a las altas posibilidades de contagio de Covid-19. Este año las visitas, los recorridos a lugares patrimoniales, exposición y expresiones artísticas vuelven en ambos formatos.

Nueva concepción

La subsecretaria además explicó que en la actualidad hay una nueva concepción entorno a lo que se entiende como patrimonio.

"Las tendencias que van haciéndose dominantes en relación al concepto de patrimonio, ya no nos permiten hacer estas empalizadas de diferenciación entre patrimonios materiales e inmateriales o naturales. Hay un énfasis completamente definido de que los patrimonios apuntan a favorecer ese encuentro ciudadano en torno a la interculturalidad y a las diversidades", expresó la subsecretaria.

"Hay 40 parques nacionales inscritos. Cuando te digo que el enfoque y la tendencia mundial a la integración de la gestión de los patrimonios va derrumbando las barreras entre lo material y lo inmaterial cultural natural, es efectivamente porque es imposible concebir que la gente que hace trekking no está haciendo una actividad cultural", agregó.

A raíz de esa definición es que desde el Ministerio de las Culturas pusieron el énfasis en la inscripción de actividades que destaquen la "convivencias interculturales y valoraciones culturales de las diversidades étnicas de origen, en fin, las que tienen que ver con la posibilidad visual, auditiva, género, entre otros", sostuvo Soto.

Además, hizo una invitación a participar tanto en las actividades presenciales como online que se pueden encontrar en el sitio web www.diadelospatrimonios.cl, donde se puede hacer una búsqueda según las regiones y las comunas de todo Chile.

"Si uno tiene por ejemplo en un mismo núcleo de hogar jóvenes, niños y abuelitos que están postrados y que no tienen posibilidad de desplazarse, estamos inaugurando tres rutas virtuales nuevas que acompañan otras doce más que ya tiene el Servicio del Patrimonio", comentó la subsecretaria.

Manifestaciones y patrimonio

Finalmente, en relación a las manifestaciones de estudiantes secundarios en los últimos días, la subsecretaria del Patrimonio expresó que los incendios en espacios patrimoniales están relacionados a un contexto de rabia sobre desigualdades, y aseguró que está dispuesta sentarse a conversar con los estudiantes.







"A mí me cuesta pensar que gente tan preparada e inteligente pueda incendiar. Nadie puede aseverar una cosa u otra, solamente quiero declarar que me cuesta creer que sean los propios estudiantes. Sin embargo, me parece que la furia iconoclasta que está inundando el mundo en la rabia que hay respecto a desigualdades y demases, tienen que ser un tema de conversación. Yo estaría absolutamente disponible a que pusieran en una mesa esta conversación que es compleja, como casi todo lo que está ocurriendo hoy día", concluyó.

Revisa la entrevista completa a continuación: